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Hırsızları yakalatmak için polisi arayan ev sahibi, Hint keneviriyle yakalandı

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Hırsızları yakalatmak için polisi arayan ev sahibi, Hint keneviriyle yakalandı
Hırsızları yakalatmak için polisi arayan ev sahibi, Hint keneviriyle yakalandı

Evde oturan üç kişi, evlerine hırsız girdiği şüphesiyle polise ihbarda bulunup kendilerini odaya kapattı. Hırsızları suçüstü yakalayan polis, yaptığı araştırmada evin adeta Hint keneviri tarlasına dönüştüğünü gördü. Ev sakinleri uyuşturucu madde imalatından, eve giren şahıslar ise hırsızlıktan gözaltına alındı.

İddiaya göre olay 23 Ocak’ta gece 03:00 sıralarında Maltepe’nin İdealtepe mahallesinde yaşandı.

Evlerinde oturan B. G. V., G. S,B. isimli kişiler, polisi arayarak evlerine hırsızların girmeye çalıştığını ihbar etti. Ev sakinleri korkudan kendilerini evin bir odasına kapattı. Kapıyı açıp eve giren iki şahıs ise evde hırsızlığa başladı. Adrese gelen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, evin açık kapısından içeri girdiklerinde iki şahısla karşılaştı. Şahısları etkisiz hale getiren polis, ardından ev sahiplerinin bulunduğu odaya geçti.

Evdeki incelemeleri genişleten polis ekipleri bir odanın kapısını açtıklarında ise şaşkına döndü. Odanın Hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğünü gören polis ekipleri bu kez ev sahiplerini gözaltına aldı. Evde 50 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ev sahipleri B. G. V., G. S. B. isimli şahıslar uyuşturucu madde imalatı suçundan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne eve giren iki şahıs ise hırsızlık olayı nedeniyle Küçükyalı Polis Merkezi’ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. 

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