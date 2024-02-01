Holguín Cuéllar, Kıbrıs Diyalog Forumu temsilcileri ile bir araya geldi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin (BMGS) Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar, Kıbrıs’taki temasları kapsamında, Kıbrıs Diyalog Forumu temsilcileri ile bir araya geldi.

Kıbrıs’taki BM’den verilen bilgiye göre, Holguín ile Kıbrıs Diyalog Forumu temsilcileri, bugün yapılan görüşmede, “Kıbrıs Diyalog Forumu’nun ve çeşitli paydaşlarının Kıbrıs’taki barış sürecindeki rolünü” ele aldı.

Pazar akşamı Kıbrıs’a gelen ve önceki gün liderlerle ayrı ayrı görüşen Kolombiyalı diplomat, adadaki temasları kapsamında, sivil toplum örgütleri ile de bir araya geleceğini açıklamıştı.

BMGS tarafından göreve atanmasının ardından Holguín, adada iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ortak zemin arayışında bulunmak üzere adaya ilk ziyaretini yapıyor.