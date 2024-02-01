  • BIST 8646.12
  • Altın 2013.662
  • Dolar 30.3384
  • Euro 33.0126
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKASivil savunma ekiplerinin su baskınlarına müdahalesi bugün de devam etti

Holguín Cuéllar, Kıbrıs Diyalog Forumu temsilcileri ile bir araya geldi

»
Holguín Cuéllar, Kıbrıs Diyalog Forumu temsilcileri ile bir araya geldi
Holguín Cuéllar, Kıbrıs Diyalog Forumu temsilcileri ile bir araya geldi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin (BMGS) Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar, Kıbrıs’taki temasları kapsamında, Kıbrıs Diyalog Forumu temsilcileri ile bir araya geldi.

Kıbrıs’taki BM’den verilen bilgiye göre, Holguín ile Kıbrıs Diyalog Forumu temsilcileri, bugün yapılan görüşmede, “Kıbrıs Diyalog Forumu’nun ve çeşitli paydaşlarının Kıbrıs’taki barış sürecindeki rolünü” ele aldı.

Pazar akşamı Kıbrıs’a gelen ve önceki gün liderlerle ayrı ayrı görüşen Kolombiyalı diplomat, adadaki temasları kapsamında, sivil toplum örgütleri ile de bir araya geleceğini açıklamıştı.

BMGS tarafından göreve atanmasının ardından Holguín, adada iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ortak zemin arayışında bulunmak üzere adaya ilk ziyaretini yapıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, Cuellar ile 30 Ocak’ta görüşecek18 Ocak 2024 Perşembe 21:23
  • Son Dakika Haberi...Kürşat, Güney Kıbrıs’a iade edilmeye itiraz etti16 Ocak 2024 Salı 20:40
  • BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs sorununa ilişkin son durumu kapalı oturumda değerlendirecek16 Ocak 2024 Salı 10:48
  • Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Taşınmaz Mal Komisyonu Komitesi oluşturuldu15 Ocak 2024 Pazartesi 14:15
  • AB'den nafile Kıbrıs çabası14 Ocak 2024 Pazar 21:30
  • BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs özel temsilcisi Cuellar, Kıbrıs'a geliyor13 Ocak 2024 Cumartesi 18:37
  • Ertuğruloğlu: KKTC’nin yeni vizyonu, müzakere sürecinin ‘kaldığı yerden devam etmesi’ ihtimalini ortadan kaldırdı11 Ocak 2024 Perşembe 10:43
  • Türkiye Dışişlerinden Cuéllar’ın atanmasıyla ilgili açıklama06 Ocak 2024 Cumartesi 08:57
  • Annita Dimitriu: Kıbrıs sorununda hareketlilik yaratmalıyız24 Aralık 2023 Pazar 15:31
  • Serdar Denktaş: Masaya BM kriterlerinin dışına çıkmayacak yeni önerilerle oturmamız gerekiyor24 Aralık 2023 Pazar 09:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti