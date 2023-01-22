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Hollanda genetik olarak sağlık sorunları olan köpek ve kedileri yasaklayacak

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Hollanda hükümeti, sahip oldukları solunum yolu hastalıkları nedeniyle pug gibi düz burunlu köpeklerin ve genetik olarak eklem rahatsızlığı taşıyan Scottish Fold gibi kedi türlerinin sahiplenilmesini yasaklamaya hazırlanıyor
Hollanda genetik olarak sağlık sorunları olan köpek ve kedileri yasaklayacak

Hollanda hükümeti bazı hayvan türlerinin sahipliğini yasadışı hale getirmeye ve bu türlerin fotoğraflarının reklamlarda veya sosyal ağlarda yayılmasını yasaklamaya hazırlanıyor. Hollanda'da hiçbir hayvanın görünüşü yüzünden acı çekmemesi gerektiğini söyleyen Hollanda'nın Tarım ve Doğa Bakanı Piet Adema,  "Sırf 'güzel' ve 'sevimli' olduklarını düşündüğümüz için masum hayvanların hayatını perişan ediyoruz” dedi. Bakanlık tarafından, görünümleri nedeniyle zarar gören hayvanların bir listesi çıkarılacak. Evinde bu özelliklere sahip bir köpeği veya kedisi olan herkes, hayvanı ölene kadar tutabilecek. Ancak yeni hayvan edinmek yasaklanacak.

 

Listede yer alabilecek ırklar: 

Uzmanlara göre Pug, buldozer, Malta, boksör ve Shih Tzu gibi köpek ırkları kısa burunları nedeniyle sıklıkla nefes alma sorunları yaşıyor. Ayrıca veteriner hekimler sürekli olarak kısa burunlu ırklarda acı çekme ve fonksiyon eksikliği ile ilgili endişeler bildiriyor. Ayrıca Chihuahua, Pomeranian ve Cavalier King Charles Spaniel gibi ırkların, kafatasları beyinleri için çok küçük olduğu için sıklıkla kronik baş ağrılarıyla mücadele ettikleri biliniyor. Genetik olarak osteokondrodisplazi hastalığı taşıyan ve bu hastalık sebebiyle hayatları boyu acı çeken kıvrık kulaklı kediler (Scottish Fold) de tamamen yasaklanabilir. 

İngiltere'deki Kraliyet Veteriner Fakültesi tarafından 4 bin 308 pug cinsi köpek ile 21 bin 835 farklı cins köpeğin karşılaştırılarak yapılan araştırma pugların, diğer köpeklerle karşılaştırıldığında, ciddi sağlık sıkıntıları olduğunu ortaya koydu.
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