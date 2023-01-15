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Hollanda'da ilaç tedarik sıkıntısı 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 50 arttı

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Hollanda Eczacılar Birliği (KNMP), 2022'de ilaç tedarik sıkıntısının bir önceki yıla göre yüzde 50 arttığını bildirdi.
Hollanda'da ilaç tedarik sıkıntısı 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 50 arttı

KNMP'den yapılan yazılı açıklamada, 2022'de yıl boyunca farklı ilaç türlerinde 1514 kez “tedarik sıkıntısı” yaşandığı ve bunun 2021'e göre yüzde 50 artış anlamına geldiği bildirildi.

Ülkede bir ilaçta "tedarik sıkıntısı" olduğunu belirtmek için en az 14 gün raflarda bulunamaması gerekiyor. Tedarik sıkıntısının 2022 genelinde ortalama 91 gün sürdüğü belirtilen açıklamada, yıl boyunca problemin yüzde 32 üretim eksikliği, yüzde 33 dağıtımın aksaması, yüzde 14 kalitenin yetersizliği ve yüzde 12 arzın artmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, en çok aranan ilaçların merkezi sinir sistemini uyaran metilfenidat haplar, ürik asit düzenleyici benzbromaron tabletler, oksitosin içeren şuruplar, epilepsi tedavisinde kullanılan clobazam etken maddeli haplar ve göz damlaları olduğu bilgisine yer verilerek, ilaç tedarikindeki sıkıntıların genellikle üreticilerden kaynaklandığı aktarıldı.

“HOLLANDA, İLAÇ TEDARİKİNDE ÇİN, HİNDİSTAN GİBİ UZAKTAKİ ASYA ÜLKELERİNE BAĞIMLI DURUMDA”

Açıklamada görüşlerine yer verilen KNMP Başkanı Aris Prins, "Hükümet, yeni yıldan itibaren ilaç toptancılarından ekstra stok yapmalarını istiyor. Bu, çok gerekli çünkü hastalar, eczacılar ve diğer sağlık çalışanları, her gün ciddi sayıda sıkıntıyla karşılaşıyor." ifadesini kullandı.

İlaç tedarikindeki sıkıntıların, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 50 artmasını "alarm verici" olarak nitelendiren Prins, ülkedeki yaklaşık 2 bin eczacının mesailerinin neredeyse yarısını ilaç tedariki, muadil ilaç bulma veya benzer etken maddelerden ilaç yapmaya çalışarak geçirdiğine dikkati çekti.

Prins, "Hollanda, ilaç tedarikinde Çin, Hindistan gibi uzaktaki Asya ülkelerine bağımlı durumda." bilgisini paylaşarak, bu durumun Hollanda’yı savunmasız hale getirdiğini vurguladı.

Sağlık ve Gençlik Bakım Müfettişliğinden (IGJ) yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren düzenlemeyle ilaç tedarikçileri ve toptancılarının yeterli ilaç stokuna sahip olup olmadığına ilişkin IGJ'nin inceleme yapacağı bildirilmişti.

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