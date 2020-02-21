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Horlamanın asıl nedeni belli oldu

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Dilin yağ hacmi düşürüldüğünde, uyku apnesinin de önemli ölçüde azaldığı saptandı
Horlamanın asıl nedeni belli oldu

Birçok insanın korkulu rüyası haline gelen horlama sorunu üzerine yapılan bir araştırma, horlamanın asıl sebebini ortaya çıkardı. Uzmanlara göre horlamanın sebebi, dildeki yağ oranı.

webtekno'nun haberine göre; Pennsylvania Üniversitesi'nde yapılan bir MRI araştırmasında, horlamanın asıl suçlusunun boyun veya çenedeki değil, dildeki yağ oranı olduğu ortaya çıktı. Çalışmaya göre dilde bulunan yağ, uyku kalitesini büyük ölçüde etkileyerek horlamaya sebep oluyor.

Pennsylvania Uyku Merkezi'nde tıbbi direktör olan Richard Schwab, "Çoğu klinisyen ve hatta uyku apnesi uzmanları, uyku apnesini tedavi etmek için dildeki yağa odaklanmadı. Artık dildeki yağın bir risk faktörü olduğunu bildiğimize ve dildeki yağ oranı azaldığında uyku apnesi düzeldiğine göre daha önce hiç sahip olmadığımız benzersiz bir tedavi hedefi belirlemiş olduk." şeklinde konuştu.

Araştırmaya göre dilin yağ hacmi düşürüldüğünde, uyku apnesi önemli ölçüde azalıyor. Schwab ayrıca, "Gelecekte yapılacak çalışmalar, bazı diyetlerin dil yağını azaltmada diğerlerinden daha iyi olup olmadığını ve mide yağını azaltmak için kullanılan tedavilerin dilin yağını azaltmak için uygulanıp uygulanamayacağını araştırmak üzerine tasarlanabilir." diyerek, çalışmanın sonraki adımlarını açıkladı.

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