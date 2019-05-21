HP'de kritik karar! UBP ile koalisyon PM'den onay alacak mı? Kritik PM 18:30'da...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi’nin (HP), UBP Genel Merkezi’ndeki görüşmesi tamamlandı. Bugünkü toplantıdan çıkan sonuçlar, her iki partinin bu akşam yapacağı parti meclisi toplantılarında değerlendirilecek.

HP Parti Meclisi 18.30’da, UBP Parti Meclisi ise 20.30’da toplanacak.

TATAR TAM YETKİLİ

UBP Parti Meclisi daha önce UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'a hükümet kurma konusunda tam yetki verdiği için UBP'de sadece bilgilendirme yapılması bekleniyor.

ÖZARSAY ONAY ARAYACAK

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise "herhangi bir parti ile koasliyon görüşmesi yapma" yetkisi aldığından UBP ile gelinen son durumu Parti Meclisi'nin onayına sunacak.

ONAY ÇIKARSA KABİNE YARIN SUNULACAK

Koalisyon görüşmelerinde son aşamalara gelen iki partinin kuracağı kabinenin yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulması bekleniyor.