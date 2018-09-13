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Huawei, Apple'la Dalga Geçti

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Huawei, 12 Eylül'de lansmanı yapılan iPhone modellerinin neredeyse aynı tasarıma sahip olan iPhone X'e benzerliğiyle dalga geçti.
Huawei, Apple'la Dalga Geçti

Apple'ın geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone X'le aynı tasarıma sahip olan iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'ı, 12 Eylül'de yaptığı lansmanda tanıttı. Huawei, lansmanın ardından Twitter hesabundan bir video yayınladı. "Bir şeyleri aynı tuttuğunuz için teşekkürler" diyerek yeni İphone'ların tasarımının bir yeniliğe uğramadığını deyinerek gönderme yapan Huawei, paylaştığı videoda "Uyumun ötesinde, ufkun ötesinde, zekanın ötesinde" ifadelerini kullandı. Huawei, videoda yeni çıkartacağı Mate 20 serisine değindi.

HUAWEİ APPLE'DAN DAHA UCUZ OLACAK

Asılsız söylentilere göre Huawei'in yeni telefonu Mate 20, 599 euro, Mate 20 Pro modelini de 749 euro fiyatıyla piyasaya sürecek. İddialara bakılırsa, Huawei'in yeni telefonları Apple'ınkilere kıyasla daha ucuz olacak.

İŞTE HUAWEİ'İN YENİ TELEFONUN ÖZELLİKLERİ

Huawei Mate 20 Pro, 6,9 inç OLED ekrana sahip olacak. 3120 x 1440 pikesl çözünürlükteki telefon, 498 ppi yoğunluğa sahip olacak. Mate 20 modeli de 6,3 inç ekranı ve 2244 x 1080 piksel çözünürlüklü ekrana sahip olurken, iki cihaz da 6 GB Ram, 64/128 GB depolama alanı ve Kirin 980 işlemci sunuyor. Ekrana entegre parmak izi sensörü olan telefon, EMUI 9 arayüz ile kullanıcılara sunulacak.

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