Huawei tartışması ABD güvenlik kurumları arasındaki derin anlaşmazlıkları ortaya çıkardı

Trump yönetimi, İngiltere’nin Huawei’ye yasak getirmeyerek iki ülke arasında bilgi paylaşımını tehlikeye attığı konusunda uyarıda bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Robert Strayer, Çin’in telekomünikasyon ürünleri ve hizmeti sağlayan dev şirketi Huawei’i “güvenilir bir tedarikçi olmamakla” suçlamış, eğer diğer ülkeler stratejik altyapı projelerine bu Çinli şirketi dahil ederlerse “onlarla bilgi paylaşma kabiliyetlerini ve bugün olduğu gibi bir bağlantıda bulunmayı yeniden değerlendirmek zorunda kalacaklarını” belirtmişti.

İngiltere Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısından, Huawei’nin, İngiltere’nin yeni nesil mobil internet teknolojisi 5G ağına katılacağı bilgisinin sızmasından sonraki karşılıklı atışmalara Strayer’in açıklamaları da eklenmiş oldu.

Ancak İngiliz güvenlik yetkilileri, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) Huawei’yle ilgili meselede daha ihtiyatlı davrandığına işaret etti.

Bilginin sızdırıldığı günlerde İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen CYBERUK 2019 konferansında konuşan NSA’nın üst düzey güvenlik danışmanı Rob Joyce, “hassas ağlar” tanımının ülkeler arasında “tartışma” konusu olduğunu belirtti.

İngiliz hükümeti Çinli firmanın sadece 5G ağının hassas olmayan dış bölgelerinde katkı sunacağı konusunda ısrar ediyor. Ve İngiltere’nin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi Başkanı Ciaran Martin ise, Huawei konusundaki anlaşmazlıkların müttefikler arasındaki bilgi paylaşımına zarar vermeyeceğini savunuyor.

İngilizce konuşan 5 ülkeden (ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda) oluşan Beş Göz (Five Eyes) ittifakından yetkililerin katıldığı konferansta konuşan Martin, “Geçmişte her türlü meselede çeşitli farklılıklarla başa çıktık ve yine çıkabiliriz” dedi. Martin, bunun Huawei konusunda da geçerli olduğunu vurguladı.

NSA yetkilisi Joyce, şu karşılığı verdi:

“Burada gördüğümüz şey, ‘hassas ağlar’ olarak tanımladığınız gerçeğin nerede başlayıp nerede bittiğine dair hepimizin arasındaki bir tartışma. Bu en hassas ağların, ister Çin, ister Huawei ya da diğerleri olsun, bize tehdit oluşturan unsurların teknolojilerine sahip olmayacağı noktasında bizi birlikte hareket eder göreceksiniz.”

ABD ve diğer birkaç ülke, Çin Halk Kurtuluş Ordusu eski üyesi tarafından kurulan ve ülkenin ordusu ve iktidarındaki Komünist Parti’yle bağları bulunan Huawei’nin, Çin devletinin etkin bir kolu olduğunu düşünüyor.

Washington yönetimi Huawei’yi ülkenin telekomünikasyon ağından yasaklayacağını bildirirken, Avustralya ve Yeni Zelanda telekom şirketlerinin 5G ağında Huawei teçhizatı kullanmasını engelledi. Kanada’ysa yürütülen incelemenin ardından bu konudaki kararını açıklayacak.