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İbrahim Kalın’dan 'Kapalı Maraş' açıklaması: “İki toplum arasında diyalog olmalı”

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İbrahim Kalın’dan 'Kapalı Maraş' açıklaması: “İki toplum arasında diyalog olmalı”
İbrahim Kalın’dan 'Kapalı Maraş' açıklaması: “İki toplum arasında diyalog olmalı”

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusuna  değinerek, Ada'daki iki toplum arasında Maraş, mülkiyet konuları ve Ada çevresindeki enerji kaynakları gibi tüm konularda diyalog olması gerektiğini vurguladı.

Kalın, anlaşmazlıkların çözülebileceğine işaret ederek, "Ada çevresinde bulunan her ne varsa, oradaki tüm insanların yararına kullanılabilir. Şimdi Maraş'ın açılması, Ada'nın on yıllardır kapalı olan o bölgesini herkes için bir fırsata dönüştürme girişimidir." ifadesini kullandı.

Kalın, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz keşiflerinin henüz başlangıcında olduğunu belirterek, bölgedeki keşif ve sondaj çalışmalarını aynı anda sürdüreceklerini söyledi.

İbrahim Kalın, ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'e mülakat verdi.

Türkiye'nin Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmesini "başlangıç" olarak niteleyen Kalın, "Teknik uzmanlarımız bize çok daha büyük bir potansiyel olduğunu söylüyor. Keşif ve sondaj çalışmaları aynı anda devam edecek." ifadesini kullandı.

Kalın, Karadeniz'in diğer bölgelerinde ve Doğu Akdeniz'de keşifleri sürdüreceklerini belirterek, "Aynı bölgedeki diğer sahalarda da keşifler yapılmasından çok umutluyuz. Türkiye enerji üreten bir ülke olacak. Bu yeni bir boyut, çok önemli bir boyut. Türkiye'yi stratejik konumu, ilişkileri, bölgesel ve küresel ilişkileri açısından farklı bir düzeye taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığına ait olduğuna inandığı bölgelerde de arama çalışmalarını sürdüreceğini aktaran Kalın, şunları kaydetti:

"Acil bir sondaj planımız yok. Doğu Akdeniz'de herhangi bir gerilim görmek istemiyoruz. Doğu Akdeniz'de ne bulursak bulalım, herkes tarafından paylaşılmasını isteriz. Kıyısı olan tüm komşu ülkelere fayda sağlamasını istiyoruz. Bunu sıfır toplamlı bir oyun olarak görmek istemiyoruz. Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakları fırsata çevirebiliriz."

Kalın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sorunları görmezden gelmediğini belirterek, sorunların üstesinden gelmek için bazı yaratıcı yollar bulmaya çalıştıklarını söyledi.

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