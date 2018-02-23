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İçişleri Bakanı Baybars: İstek ve şikayet formu hizmete açıldı

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İçişleri Bakanı Baybars: İstek ve şikayet formu hizmete açıldı
İçişleri Bakanı Baybars: İstek ve şikayet formu hizmete açıldı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars kendi sosyal medya hesabından vatandaşa çağrıda bulunarak, bakanlığın internet sitesinde yeni bir uygulama başlattıklarını duyurdu.

Görevi aldığı günden itibaren birçok kişiden görüş, istek ve şikayet aldığını dile getiren Baybars, bunların kayıt altına alınması ve hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletilebilmesi için, Bakanlığın internet sitesi bünyesinde İstek Formu ve Şikayet Formu açıldığını duyurdu.

Baybars’ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde;
Görevi devraldığım 2 Şubat 2018’den itibaren birçok kişiden çeşitli konularda görüş, istek ve şikayetle ilgili mesaj aldım.
Vatandaş memnuniyeti çerçevesinde bu görüş istek ve şikayetlerin kayıt altına alınması, ilgili birimlere hızlı bir biçimde aktarılarak takibinin yapılması önemlidir.

Bu hususta bakanlığımızın internet sitesi olan http://icisleri.gov.ct.tr/ adresinde İstek Formu ve Şikayet Formu oluşturarak hizmete açmış bulunmaktayız.

İstek Formu’na http://icisleri.gov.ct.tr/İstek-Formu adresinden, Şikayet Formu’na da http://icisleri.gov.ct.tr/Şikayet-Formu adresinden erişebilirsiniz.

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