İddia: “Lute’un gelişini Türkler zorlaştırıyor”

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Kathimerini gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, Ada’ya gelişinin ardından, liderlerin Kıbrıs sorununa odaklanacağını savundu.

Kathimerini gazetesi “Kıbrıs Sorununu Isıtmak İçin Enerji Konusunu Donduruyorlar” başlıklı haberinde, ExxonMobil şirketinin gelişim halindeki ikinci sondajının ardından açılan sondajlar ve “Delfini” ile “Glafkos” hedefleriyle ilgili sonradan yapılacak açıklamalar arasındaki pencerenin, sahneye sadece Kıbrıs sorununu getireceğini yazdı.

Kıbrıs sorunun, Lute’un gelişiyle birlikte raya gireceğini yazan gazete, Lute’un referans şartlarını ele almasının da beklendiğini belirtirken bu ay sonunda UNFICYP (Barış Gücü) konusunun ele alınacağını anımsattı.

Gazete haberi içerisinde “Delfini” hedefinde doğal gaz olup olmadığına ilişkin hafta içerisindeki tartışmaların çelişkili olduğundan söz ederken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Ansastasiadis’in yurt dışından döner dönmez konu hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildiğini, elde edilen bilgilere de atıfta bulunarak Anastasiadis’in gelişmeler hakkında mutlak bir görüntüye sahip olduğunun da düşünüldüğünü belirtti.

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 10’uncu parselin içeriği bilinmediği sürece, bunun, Rum Yönetimi’ne, Türkiye’den herhangi bir baskı olmaksızın, Kıbrıs sorunuyla paralel görüşülmesiyle, bu konudaki çabalarını sürdürme rahatlığını tanıyacağını belirten gazete, ancak bunun, yıllar sonra, her iki konunun aynı masaya gelmeyeceği anlamına gelmediğini yazdı.

Kıbrıs sorununa ilişkin aranan şeyin artık Lute’un Kıbrıs’a gelmesi ve referans şartları üzerine çalışma yapmasının olduğunu yazan gazete, Lute’un bir sonraki ziyaretine ilişkin zamanın henüz verilmediğine de dikkati çekti.

Gazete diplomatik kaynaklara atıfta bulunarak Lute’un gelişinin Şubat ayında beklenmesi gerektiğini ancak BM Genel Sekreteri Guterres’in son raporunda ifade ettiği “aciliyet duygusu” eksikliğinin de bulunduğunu yazdı.



“FİİLİ KONFEDERASYON” İDDİASI

Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Fiili (De Fakto) Konfederasyon-Kıbrıs Sorunu Çözümlenmeksizin İki Varlığın İşbirliği İçin Türk Formülü” başlıklı haberinde, Ankara’nın, Kıbrıs sorunu çözümlenmeden, Kıbrıs’taki “iki tarafın” işbirliğine ilişkin formülü, sistematik ve metodik şekilde ileriye götürdüğünü iddia etti.

Gazete çok iyi haber alan kaynaklara atıfta bulunarak, Türk tarafının, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay aracılığıyla, “işgal olgularını” normalleştirmeyi teşkil eden işbirliği reçetesini yeniden servis ettiğini ileri sürdü.

Türk tarafının, “de fakto konfederasyonun” empoze edilmesi mantığında hareket ettiğini savunan gazete, Ankara’nın, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri gelecek yaz ve sonrasına taşıyarak, anlaşma olmaksızın, iki varlığın işbirliğini önerdiğini iddia etti.

Doğal gaza ilişkin önerilerinin temelinin, o dönemdeki Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından 24 Eylül 2011’de sunulan doğal gazın birlikte idare edilmesi veya paylaşılmasına ilişkin eski öneriye dayandığını yazan gazete, o dönemdeki önerinin, konuyu iki toplumlu diyalog çerçevesine dahil ederek hidrokarbona ilişkin teknik komite kurulmasını öngördüğünü de anımsattı.

Gazete, çözüm olmaksızın doğal gaz formülünün Türk tarafınca uygun görüldüğünün de açık olduğunu, bir diğer deyişle, bu konuda, Rum Yönetimi ve KKTC arasında işbirliği ve düzenleme yapılmasına atıfta bulunulduğunu savundu.

Gazete Türk tarafının ayrıca işbirliğine ilişkin olarak UNFICYP, suçlara ilişkin bilgi paylaşımı gibi konuları da gündeme getirdiğini ileri sürdü.



“LUTE’UN GELİŞİNİ TÜRKLER ZORLAŞTIRIYOR”

Gazete aynı haberinin içerisinde, Lute’un, zaman olarak Ocak ayı sonu ve Şubat ayı başının düşünüldüğü bölgeye yönelik ziyareti gerçekleştirmesinden önce, Türkiye’nin, müzakerelerin yeniden başlamasının yakın zamanda olmasının mümkün olmadığını açıkladığına dikkati çekti.

Ankara’nın, Kıbrıs sorununda herhangi bir gelişmenin var olması öncesinde, Mart ayındaki yerel seçimlerin tamamlanmasını istediğini yazan gazete, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun İngiltere’nin AB’den çıkması, Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından müzakerelerden söz etmesi ve de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’ın, müzakerelerin yeninden başlaması koşullarının bulunmadığı şeklindeki söylemlerinin, Lute’un misyonunu zora soktuğunu savundu.

Gazete Lute’un yeni ziyaretinde, bagajında belgelerin de olacağını, bu belgelerin Lute’un son ziyaretinde de yanında olduğunu ancak koşulların uygun olmadığı değerlendirmesinde bulunmasına bağlı olarak bunları sunmadığını da yazdı.



“WASHİNGTON İLE AÇIK HAT”

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in geçtiğimiz Perşembe günü ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı.

Telefon görüşmesinin Hristodulidis’in girişimiyle gerçekleştirildiğini aktaran gazete, Hristodulidis’in görüşmede, Güvenlik Konseyi tarafından görev süresinin uzatılmasının görüşüleceği UNFICYP konusunu ele aldığını belirtti.

Habere göre Hristodulidis, aynı konuyu, Güvenlik Konseyi daimi üye ülkelerin diğer dışişleri bakanları ile de ele aldı.