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İki Lider Bir Araya Geliyor

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Güney basını Cumhurbaşkanlığı makamındaki  Ersin Tatar ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Ocak ayının son haftası sosyal içerikli bir akşam yemeğinde bir araya gelmesinin beklendiğini yazdı.
İki Lider Bir Araya Geliyor

 

Güney basını Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Ocak ayının son haftası sosyal içerikli bir akşam yemeğinde bir araya gelmesinin beklendiğini yazdı.

Fileleftheros gazetesi “Diyalog Olmadan Liderler Yemeği” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis arasındaki sosyal içerikli akşam yemeğinin, 23 Ocak haftası yapılmasının beklendiğini haber verdi.

Kıbrıs Haber Ajansı'nın haberine dayandırılan habere göre, yemek, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart'ın ara bölgedeki eski havaalanı yakınlarındaki konutunda verilecek. Gazete, yemeğe, BM’nin Kıbrıs’la ilgili raporlarının BM Güvenlik Konseyinde görüşülmesi için şu an ABD’de bulunan Stewart’ın da katılacağını yazdı.

İki liderin, yıl sonu dolayısıyla 7 Aralık’ta Ledra Palace’ta düzenlenen BM resepsiyonunda, Nikos Anastasiadis’in görev süresi sona ermeden önce sosyal içerikli bir akşam yemeğinde bir araya gelme konusunda anlaştıklarını anımsatan gazete, liderlerin akşam yemeği esnasında sohbet etmesinin beklendiğini ancak müzakerelerle ilgili diyalog olmayacağını ekledi.

Haber Haravgi gazetesinde “Anastasiadis ile Tatar Arasındaki Akşam Yemeği 23 Ocak’tan Sonra” başlığıyla yer buldu.

 

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