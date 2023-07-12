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İki markette ithali yasak enerji içeceği saptandı

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Gazimağusa’daki iki markette de ithali yasak toplam 1408 adet enerji içeceği saptandı
İki markette ithali yasak enerji içeceği saptandı

Gazimağusa’daki iki markette de ithali yasak toplam 1408 adet enerji içeceği saptandı, marketlerin işletmecisi tutuklandı. Girne’de bir restorandan cep telefonu ve içki çalan kişi de polisin ileri soruşturması sonucu saptanarak tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün Gazimağusa’da faaliyet gösteren iki ayrı markette Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde, ithali yasak toplam 1408 enerji içeceğinin gümrüksüz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildi.

Enerji içecekleri emare alınırken, iki marketin işletmecisi olan C.Ç.(E-51) tutuklandı.

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