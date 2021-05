Ülkedeki her talanın altından çıkan Cengiz İnşaat, tüm tepkilere rağmen Rize İkizdere’de taşocağı yapmakta ısrarcı. İstanbul Havalimanı için 13 milyon ağaç kesen, başta Hasankeyf olmak üzere birçok tarihi ve doğal alanı yok eden Cengiz İnşaat, son olarak Rize’de Karadeniz’i doldurarak İyidere projesini başlatmasının ardından karşısında İkizderelileri buldu. Gözaltı ve baskılara rağmen taşocağına karşı mücadeleye devam eden yurttaşların direnişi 23’üncü günü geride bıraktı.İkizdere’de bayram nedeniyle çalışma yapılmayacağı söylenmesine rağmen iş makineleri dün çalışmaya başladı. Jandarma, köylüleri iş makinelerinin yaklaşmasını ormanın içine kurduğu barikatlarla önlemeye çalışırken köylüler her gün yeni yollardan alana gidiyor. Köylüler “Bayramımızı zehir edenlere zehir olmaya geldik” diyerek dün de ormanları, patikaları aşarak iş makinelerini durdurdu.. Nöbet çadırında direnişlerine devam eden köylüler, Cengiz İnşaat vadiden gidene kadar mücadelelerine devam edeceklerinin altını çizdi.



Köylülerden Funda Okyar, “Çalışma olmayacağını söylemişlerdi ama iş makinelerinin sesini duyunca köy olarak toplandık orman içerisinden, patikalardan, kayalıklardan kendimizi alana attık. Çalışmayı durdurduk, işçiler de çekildi. Köy olarak çadırda nöbetimize devam ediyoruz” dedi.



TAŞOCAĞINI DESTEKLEYEN DERNEKTEN İSTİFA



Yaşam alanlarını savunan yurttaşları provokatör ilan eden AKP’ye yakın 11 kitle örgütü ve meslek örgütleri arasında imzacı olan 53 Gazeteciler Derneği’ne tepki geldi. Derelerin Kardeşliği Platformu (DEKAP) Yönetim Kurulu üyesi gazeteci Ömer Şan ve Yeni Viçe Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Gazeteci Filiz Şan, 53 Gazeteciler Derneğinden istifa ettiğini açıkladı. Ömer Şan ayrıca, derneğin kendisine verdiği ödülü de iade edeceğini ifade etti.



Ömer Şan ve Filiz Şan imzasıyla yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “İkizdereliler direnirken Rize’deki bazı sivil toplum örgütleri adına yapılan ‘düşmanca ve ayrıştırıp hedef gösterici’ açıklamalar akıl ve bilim dışı. Bu açıklamalar kabul edilemez. 53 Rize Gazeteciler Derneği yönetimini kınıyor, dernek üyeliğinden istifa ettiğimizi tüm kamuoyuna bildiriyoruz.”



Öte yandan açıklamada “Çevre ve doğal yaşam alanlarına karşı saldırılar, maden arama ve çıkarma, nükleer ve termik santral çalışmaları, Karadeniz Sahil Yolu ile birlikte hemen her dere ve vadilerimizi, bir virüs gibi sarmalayan HES’ler, geri dönüşümsüz saldırılar karşısında durmaktan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.