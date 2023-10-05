  • BIST 8333.14
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABritanya benzinli ve dizel otomobillerin satışına yasağı beş yıl erteleyecek

İklim aktivistleri bu kez Sefiller müzikalini durdurdu

» »
İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyanın en uzun süre sürekli olarak sahnelenen müzikallerinden Les Misérables (Sefiller), iklim eylemcilerinin sahneye çıkarak yaptığı protesto ile yarıda kesildi.
İklim aktivistleri bu kez Sefiller müzikalini durdurdu

Paylaşılan bir videoda, Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı iklim aktivisti grubun üyelerinin sahneye koşarak, izleyicileri "isyana katılmaya" çağırdığı görülüyor.

Müzikali yarıda kesen beş eylemci, ihbar üzerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Bazı eylemcilerin kendilerini sahneye zincirlediği bildirildi.

Just Stop Oil, kamusal etkinlikleri yarıda kesen iklim eylemleriyle biliniyor. Grup son olarak Wimbledon'daki tenis maçlarında eylemler düzenlemişti.

Sefiller müzikali, Fransız yazar Victor Hugo'nun 1862'de yayınlanan aynı adlı romanından uyarlandı ve 1985'ten bu yana Londra'da sahneleniyor.

İklim eylemcileri, müzikalin ve romanın baş kahramanı Valjean'a referansla şu açıklamayı yaptı:

"Valjean aç bir çocuğu beslemek için ekmek çalıyor. Hepimizin çalmak zorunda kalmasına ne kadar kaldı?"

"Sefiller, sıradan insanların kendilerini asla düşünmeyen hükümete karşı örgütlenip ayağa kalktıkları devrimi anlatıyor" diyen aktivistler, İngiltere hükümetinin de benzer bir şekilde iklim hedeflerini görmezden geldiğini savundu.

Müzikalin sahnelendiği tiyatro salonunun müdürü William Village ise "güvenlik protokolleri gereği" salonu boşalttıklarını ve polisin çağırıldığını açıkladı:

"İfade özgürlüğünün önemini kabul etsek de izleyicilerin para ödedikleri bu etkinliği izleme haklarına da saygı gösterilmeli."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de altı türden biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya30 Eylül 2023 Cumartesi 09:18
  • İngiltere'de tek kullanımlık plastik çatal, bıçak, tabak ve tepsi yasağı başlıyor29 Eylül 2023 Cuma 12:05
  • Geri dönüşümde yeni yol: Çay ve kahve atıkları kek hamuruna27 Eylül 2023 Çarşamba 15:54
  • 'Gelişmiş' ülkelerin iklim krizi: Verilen sözler tutulmadı22 Eylül 2023 Cuma 14:38
  • Dünya 1.5 derecelik küresel ısınma sınırını aşma yolunda22 Eylül 2023 Cuma 13:45
  • Yüksek sıcaklıklar denizlerdeki ekosistemi tehdit ediyor22 Eylül 2023 Cuma 11:29
  • Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Dayıoğlu: “Karadağ çöplüğünde çıkan yangın sağlığı tehdit ediyor”19 Eylül 2023 Salı 13:13
  • Oxfam: Çevreyi fazla kirletenlerden daha fazla vergi alınmalı19 Eylül 2023 Salı 08:50
  • Hawaii'deki Kilauea Yanardağı 96 gün sonra tekrar faaliyete geçti11 Eylül 2023 Pazartesi 14:27
  • Birleşmiş Milletler: Denizlerden yıllık 6 milyar ton kum çekiliyor07 Eylül 2023 Perşembe 11:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti