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İklim krizi: Kuzey Kutbu’nda sıcaklıklar en yüksek seviyeye ulaştı

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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nin (NOAA) yıllık iklim raporuna göre, geçen yıl Kuzey Kutup bölgesinde kaydedilen sıcaklıklar en yüksek seviyeye ulaştı.
İklim krizi: Kuzey Kutbu’nda sıcaklıklar en yüksek seviyeye ulaştı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nin (NOAA) yıllık iklim raporuna göre, geçen yıl Kuzey Kutup bölgesinde kaydedilen sıcaklıklar en yüksek seviyeye ulaştı.

NOAA raporu , Kuzey Kutbu’ndaki kara alanları üzerindeki yıllık ortalama sıcaklığın 1981 ortalamasının 2,1C (35.8F) üzerinde olduğunu buldu. Bu sonuç, 121 yılda kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Raporun baş editörü Dr Robert Dunn şöyle konuştu: “Bu rapor, insan kaynaklı iklim değişikliğinin dünyanın her bölümünü etkilediğine dair diğer tüm kanıtlara katkıda bulunuyor.”

Daha hızlı ısınıyor

Dunn ayrıca 2014’ten itibaren kaydedilen en yüksek beş sıcaklıkla birlikte Kuzey Kutbu’nun, düşük enlemlerden daha hızlı ısınmaya devam etiğini belirtti. Bunun yanı sıra  Avrupa’nın yıllık ortalama sıcaklığı da oldukça hızlı bir şekilde arttığını ifade etti.

En sıcak ikinci temmuz ayı

Raporda ayrıca, 2020’nin kaydedilen tarihteki en sıcak üç yıl arasında olduğunu ve özellikle Avrupa’nın 1981-2010 arasındaki uzun vadeli ortalamanın 1,9C (35.4F) üzerinde olduğunu doğrulandı. Bu yıl kıtanın şimdiye kadarki en sıcak ikinci temmuz ayını gördü .

 

Karantinalar beklenen etkiyi yaratmadı

Rapor, Covid-19 karantinaları nedeniyle karbondioksit emisyonlarında yüzde 6 ila yüzde 7’lik bir düşüşe rağmen , karbondioksit emisyon seviyelerinin en az son 800.000 yılda gezegenin yüzeyindeki en yüksek konsantrasyonlarına ulaştığı konusunda uyardı.

Uzmanlar raporda iklim değişikliğine yol açan faktörlerin tek bir yılda olmadığını, bunun uzunca bir zaman dilimine yayılarak adım adım bu noktaya geldiğini belirtti. Bunu geri çevirebilmek ya da durdurabilmek için ataletten sıyrılıp önemli bir çaba harcanması gerektiği görüşündeler.

Karbondioksitteki yıllık artış üç katına çıktı

Son yarım yüzyıldaki küresel karbondioksit seviyelerindeki yıllık artış üç katına çıkarak dünya çapında ortalamanın üzerinde sıcaklıklara neden oldu.

2020 yılı ‘çalkantılı’ olarak nitelenen raporda, en yüksek küresel deniz seviyelerinin, en yüksek ortalama okyanus ısısının ve şimdiye kadar kaydedilen en tropik siklonlarının (atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgarların oluşturduğu güçlü fırtına) gözlemlendiği belirtildi.

Rapor, 2020’nin yalnızca kayıtlardaki en sıcak üç yıldan biri olmadığını, son altı yılın da kayıtlardaki en sıcak altı yıl olduğunu ortaya koydu.

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