İklim krizi: Nasıl çevre dostu olabilirsiniz?

Birleşmiş Milletler tarafından 50 ülkeden 1,2 milyon kişiyle yapılan bir anket, katılanların üçte ikisinin iklim krizini küresel çapta acil bir sorun olarak gördüğünü ortaya koydu.

Peki, bu konuda bir fark yaratmak için kişisel düzeyde neler yapılabilir?

BBC'nin Newsbeat programı, blog yazarlarından çevre dostu olmak için öneriler istedi.

İlk olarak yapılması gereken, alışveriş torbanızı evde unuttuğunuzda kendinizi kahretmemek.

Blogger Shia Su, "Mükemmel olma zorunluluğu hiçbir zaman hissetmedim" diyor ve ekliyor:

"Atığımı sıfıra indirme niyetim hiç olmadı. Bu konuda okumalar yaptım ve bana aptalca geldi ve gerçekçi görünmedi."

Shia Su, bir gün kahve dükkanına kendi kabını götürmeye karar verdi ve her şey böyle başladı. Acaba Shia, bu noktadan bütün yıl boyunca ürettiği atığı 1 litrelik bir kavanoza sığdıracak noktaya nasıl geldi?

"Ne yapabiliyorsanız yapın, bir süre sonra alışkanlık olacak" diyor Shia, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Normal olarak, evden ayrılırken telefonunuzu, cüzdanınızı, anahtarlarınızı alırsınız.

"Bir süre sonra suluğunuzu ve yemek kabınızı alıyorsunuz, artık gitmeye hazırsınız. Bu bir alışkanlığa dönüşecek."

Konuştuğumuz bloggerların hemen hemen hepsinin katıldığı ikinci önerisi şu ki, iyi niyetinizi iyi alışkanlıklara çevirin.

Üçüncü olarak bütün bloggerların paylaşımı şu: Minimalist yaşam tarzı - daha az tüketim.

Shia, "Sürdürülebilir bir yaşam tarzı takip etmek genel olarak daha az tüketim anlamına geliyor. Yeni bir kıyafeti ancak başka birinin yerine ihtiyaç duyduğumda alıyorum" diyor. Bunun göründüğü kadar zor olmadığını söylüyor:

"Pek çok şey eskiden yapılıyordu - sadece onlara geri dönüyoruz.

"Büyükanne ve büyükbabalarınıza sorun, size nasıl atık üretmeyeceğiniz konusunda çok fazla şey öğretebilirler.

"Bence burnumu silmek için kağıt mendil yerine kumaş mendil çıkardığımda bu onları güldürüyor."

Başka neler yapabiliriz?

Moda

Tolmeia Gregory (TollyDollyPosh)

Vintage alın: Vintage ve ikinci el kıyafet satın alın. Bunu internet siteleri üzerinden de yapabilirsiniz.

Daha az satın alın: Becerebiliyorsanız, hiç alışveriş yapmamak gerçekten en iyisi. Halihazırda sahip olduğunuz şeylerin tadını çıkarın. Çok söylenen bir laf vardır: "Sevilen kıyafetler uzun dayanır."

Çevre dostu kumaşlar kullanın: Daha doğal kumaşlar tercih edin - polyester yerine pamuk gibi. Onları giydiğinizde çok daha iyi hissettirmekle kalmıyorlar - yıkandıklarında suya ve deniz yaşamına karışarak zarar veren mikroelyaf gibi şeyler içermiyorlar.

Dikiş öğrenin: Bir deliği elinizle dikmeyi öğrenmek çok büyük bir çaba gerektirmiyor. Çok fazla yırtılmaya başlayan yırtık bir kotunuz varsa, onu kesip şort olarak kullanabilirsiniz.

Yemek

Immy Lucas (Sustainably Vegan)

Sebze ağırlıklı beslenin: Büyük bir değişim yaratmak için herkesin vegan olması gerektiğini düşünmüyorum. İnsanların çoğu için daha gerçekçi olan şey, et tüketimini haftada birkaç sefere indirmek.

Mümkün olduğunca yerel besin tüketin: İhraç ürünler tüketmek yerine, yerel pazarınızdan alışveriş yapıyorsanız, Evren'e daha nazik davranmaya eğilimli tarımı da desteklemiş oluyorsunuz.

Mümkün oldukça mevsiminde yiyin: Eğer İngiltere'de mevsiminde olmadığı halde domates yiyorsanız, mevsimi taklit edebilmek için aşırı derecede fazla kaynak tüketen devasa bir serada yetiştirildiğini biliyorsunuz. Domatesleri mevsimi dışında yetiştirebilmek için çok büyük oranda ısı enerjisi kullanıyorsunuz.

Paketleri de düşünün: Paketlenmemiş ürünleri satın alabileceğiniz sıfır-atık dükkanlar var. Ancak süpermarkete gidip, paketlenmemiş meyve ve sebzeleri seçerek de, ya da plastik yerine çoğunlukla geri dönüşüm ürünü olan karton ve teneke kutu alarak da daha iyi seçimler yapabilirsiniz.

Güzellik

Nicole Whittle (VeganBeautyGirl)

Yüz makyajı temizleme mendillerinden kurtulun: Günün sonunda makyajınızı çıkarmak için babaannenizin banyosunda kullandığı gibi iyi bir elbezi ve yağ bazlı temizleyici kullanın. Bebeğiniz varsa ve onun için elinizin altında olmasına ihtiyaç duyuyorsanız, doğada çözünür ıslak mendiller bulabilirsiniz.

Paketsiz olanları satın alın: Şampuan, saç kremi ve vücut sabunları alabilirsiniz. Biraz daha fazla paraya mal olabilirler ama daha dayanıklılar. Bu nedenle kullanılma oranına bakıldığında maaliyet çok daha az.

Regl döneminde kullandığınız ürünleri gözden geçirin: Tamponlar ya da pedler tek sefer kullanımlık ürünler. Yapabileceğiniz büyük değişiklik, tüm kanı yakalayan silikon bir kap olan ve tekrar tekrar kullanılabilen adet kabı kullanmak.

Büyük markalar da çevre dostu olabilir: Pek çok büyük güzellik markası da vegan çevre hareketinden ilham alıyor. Bu değişimleri görmek harika. Biraz uzun sürdü ama sonunda bu tür ürünlerde gelecek olduğunu gördüler.

Seyahat

Florine Hofmann (The Wasted Blog)

Seyahatiniz hakkında düşünün: Avrupa'da çok şanslıyız - Mümkün oldukça tren kullanmaya çalışıyorum. Daha az uçağa binmenin daha iyi olacağının farkındayım.

Valizi akıllıca hazırlayın: Yakın bir zamanda ikinci el bir valiz aldım çünkü halihazırda yapılmıştı ve daha ucuzdu. Mümkün oldukça yanıma daha az şey almaya çalışıyorum, örneğin bakım ürünlerimi katı sabun ve şampuan ile paslanmaz çelik jilet ve dişfırçasıyla sınırladım. Başka bir ülkede bu kadar fazla plastik çöp bırakmak istemiyorum.

Nerede yiyeceğinizi planlayın: Öncesinde araştırma yapıyorum. Yemeğe çok düşkünüm, bu yüzden günlük yaşamımda büyük bir yer kaplıyor. Diğer bir nedeni de ne kadar atık ürettiğini ya da gübreleyip gübrelemediğini düşünen restoranları desteklemek istiyorum.

Yerellerden öğrenin: Yeni bir şehre gittiğimde bisiklet kiralayıp, yeni yerler keşfetmeye bayılıyorum. En iyi yerleri insanlarla konuşarak ve gizli saklı cevherleri keşfederek buluyorsunuz.