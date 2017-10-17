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İletişimin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı

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İletişimin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd'i kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın davetiyle Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan görüşmede, Kıbrıs’taki İngiliz üslerindeki durumun, Birleşik Krallık’ın AB’den çıkma süreci kapsamında görüşülmeye başlanması ele alındı.

Toplantıda, üslerin statüsünü belirleyen 1960 antlaşmalarında Kıbrıslı Türklerin de söz sahibi olduğu ve üslerle ilgili düzenlemelerde yapılacak herhangi bir değişiklikte, Kıbrıs Türk tarafının görüşlerinin de dikkate alınmasının gerekli olduğu ifade edildi.

Görüşmede, Birleşik Krallık’ın AB’den çıkış sürecindeki müzakerelerde, taraflar arasında iletişimin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Ayrıca, Kıbrıslı Türk çalışanların üsler bölgesinde örgütlü sendikalarının Rum yönetiminden kaynaklanan bazı uygulamaları da içeren ayrımcılığa maruz kaldıkları yönündeki eleştirileri de görüşmede gündeme geldi. Sendikalar tarafından Cumhurbaşkanlığı’na iletilen söz konusu eleştiriler, İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd'e aktarılarak, üsler bölgesinde çalışan veya yaşayan Kıbrıslı Türklerin hiçbir ayırımcılığa maruz kalmamasının, Rum çalışanlarla eşdeğer muamele görmesinin gerekliliği hatırlatıldı.

Görüşmede, Birleşik Krallık’ın AB’den çıkış süreci sonrasında, üsler bölgesinde Kıbrıslı Türklerin mevcut haklarına hiçbir şekilde halel gelmeyeceği konusunda anlayış birliği sağlandığı öğrenildi. 

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