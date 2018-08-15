İlk 5G modem Samsung’dan geldi!

Dünyanın ilk 5G modem bileşeni Samsung tarafından resmen tanıtıldı. Samsung Exynos Modem 5100, 3. Nesil İş Ortaklığı Projesi (3GPP) standartları ile tam uyumlu olması ile öne çıkmayı başarıyor.

10 nm üretim teknoloji kullanılan Exynos 5100 modem, mevcut radyo erişim teknolojileri destekliyor. 5G modem ayrıca, 3GPP standartlarıyla uyumlu 2G GSM/CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA ve 4G LTE gibi eski ağların yanı sıra hem 6 GHZ altı hem de mmWave spektrumlarını destekliyor.

Samsung, modemin 5G olarak 6 GHz altı ayarlarda maksimum indirme hızıolarak 2 Gbps hızına ve mmWave ayarlarında 6 Gbps hızına ulaştığını paylaşıyor. Bu rakamların seleflerinin veri indirme hızından 1.7 ve 5 kat daha fazla olduğunun da altını çizmek gerekiyor.

Peki, Samsung Exynos 5100 tüketiciler ile ne zaman buluşacak? Bu konuda Samsung iyi haberi vermiş durumda. Buna göre, Exynos 5100 modem bu yılın sonunda tüketicilere ulaşmış olacak.

Gerçekleştirilen duyuru ile 5G mobil cihaz geliştirme ve ticarileştirme sürecinin hızlanacağı düşünülüyor. Özellikle de Samsung 5G modemi tercih edecekler için bu süreç oldukça hızlanacağa benziyor.

Bildiğiniz üzere Samsung CEO’su DJ Koh, beklenenin aksine Samsung Galaxy S10 modelinde 5G teknolojisinin sunulmayacağını paylaşmıştı. Bakalım bu modem ilk kez hangi akıllı telefonda karşımıza çıkacak.