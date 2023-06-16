İlkokullarda karneler ve tamamlama belgeleri bugün dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda karneler ve tamamlama belgelerinin bugün dağıtılacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 127 okulda, yaklaşık 25 bin öğyrenci eğitim alırken, ülkede 111 kamu okulu, 16 özel okul bulunuyor.
KKTC genelinde ilköğretime bağlı kamu ve özel okullarda aklaşık 3 bin 400 öğretmen görev yapıyor.
Okullarda, 2023-2024 Öğretim Yılı ise 13 Eylül Çarşamba günü başlayacak.
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