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IMF’den borç uyarısı

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Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) mali işler departmanı direktörü Vitor Gaspar, dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip ABD ve Çin'in öncülüğünde küresel kamu borcunun corona virüsü salgınından önceki tahminlerden daha hızlı arttığını açıkladı.
IMF’den borç uyarısı

IMF mali işler departmanı direktörü Vitor Gaspar, 2020 yılında kamu borcunun GSYH’e oranının küresel çapta yükseldiğini ve 2022’de tarihteki en keskin düşüşü kaydettiğini açıkladı. Kamu borcu yine de corona virüs salgınından önce görülen seviyenin yüzde 8 puana yakın üzerinde.

Ülkelerin yüzde 60’ının kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının corona virüs salgınından kaynaklı artışın ardından 2028 yılına kadar düşmesi beklenirken; Brezilya, Çin ve ABD’nin de aralarında bulunduğu büyük ekonomilerde kamu borcunun GSYH’e oranının hızlı şekilde artacağı öngörülüyor.

KAMU BORCUNUN MİLLİ GELİRE ORANI ARTACAK

Gaspar bu yıl kamu borcunun GSYH’ye oranının normalleşmekten ziyade yeniden yükselmesini ve IMF’nin tahminlerinin son yılı olan 2028’de yüzde 99,6’ya ulaşmasını beklediklerini ekledi.

Reuters’a konuşan Gaspar, “Brezilya, Çin, Japonya, Güney Afrika, Türkiye, ABD ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu birçok büyük gelişmiş ekonomide ve büyük gelişmekte olan ekonomilerde kamu borcunun GSYH’ye oranının hızlı biçimde artması bekleniyor. En büyük iki ekonomi baskın etki gösteriyor” açıklamasını yaptı.

Gaspar, düşük gelirli gelişmekte olan ülke ekonomilerinde ise kamu borcunun GSYH’ye oranının corona virüs salgını sırasında hafif arttığını ve gelecek yıllarda salgın öncesi seviyelerin altına düşmesinin beklendiğini belirtti.

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