'Inception' filmi gerçek mi oluyor?: Bilim insanları rüyaları yönlendirmenin yolunu buldu

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) bilim insanları, uykuya dalan insanların rüyalarını yönlendirmenin yolunu buldu. Dormio adlı uyku izleme cihazını kullanan araştırmacılar, uykunun hipnagoji isimli ilk aşamasında bazı bilgileri tekrarlayarak rüyaları belirli temalara yönlendirmeyi başardı.

Çalışmaya katılan kişiler, önce bir uygulama aracılığıyla “Ağaç düşünmeyi unutmayın” gibi sesli uyarılar kaydetti ve ardından uykuya hazırlandı. Bu esnada parmaklara takılan Dormio cihazı, uyuyan kişinin "dış sesin etkisine açık olduğu" hipnagoji aşamasına geçip geçmediğini tespit etmek için bireylerin kalp atışını, cilt yüzeyindeki elektriksel değişimleri ve parmaklarının bükülme veya gevşeme biçimini izledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; katılımcılar uykuya dalıp da hipnagoji aşamasına girdiğinde Dormio, önceden kaydedilmiş sesleri dinletmeye başladı. Bu döngü birkaç kez tekrarlandı ve katılımcılar uyandığında, uygulamaya kısa rüya günlüklerini girdi.

Çalışmanın yazarlarından Adam Haar Horowitz, "Katılımcılar, söz konusu yönlendirmelerin rüyalarında görünüp görünmediğini aktardı" dedi ve ekledi:

"Komutlardaki nesneler rüyalarda genellikle dönüştürülür. Mesela ağaç mesajı, ağaç şeklindeki bir arabaya dönüşür. Ancak bu ilişkilenimler kolayca tanınır."

AĞAÇLA İLİNTİLİ ÖĞELER

Araştırmacılar, katılımcıların bildirdiği rüyaların yüzde 67’sinde ağaçla ilintili öğeler tespit etti. Örneğin, katılımcılardan biri rüyasını, “Yanımda biriyle ağaç köklerini takip ediyordum ve kökler beni farklı yerlere götürüyordu” diye anımsadı.

Bir diğer katılımcı ise çocukluğunda arka bahçesinde bulunan bir ağacı gördüğünü söyledi.

Consciousness and Cognition isimli akademik dergide yayımlanan çalışmada, bu şekilde yönlendirilmiş rüyaların, yaratıcı yazın gibi faaliyetlere yardımcı olacağı düşünülüyor.

Teknolojinin ayrıca, travma ve stresle mücadelede kullanılabileceği de belirtiliyor.

'INCEPTION'

Rüyaların başka kişiler tarafından yönlendirilmesi fikri kamuoyunun gündemine muhtemelen 2010 yapımı "Inception"la (Başlangıç) girdi. Christopher Nolan’ın yönettiği film, rüyalara fikir eken profesyonel bir hırsızı konu almıştı.