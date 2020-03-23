İngiltere'de Koronavirüs Yasası'nın 'Cenaze İşlemleri' Maddesi Tartışma Yarattı

İngiltere'de, 23 Mart'ta mecliste tartışılacak "Koronavirüs Yasası", Müslüman ve Yahudiler gibi cenaze işlemlerinde belirli kuralları gözeten toplumları endişelendirdi.

Salgın dönemiyle ilgili tüm yasal düzenlemeleri içeren taslak metinde, alternatifi olmaması halinde ölen birinin cesedinin defnedilmesi ya da yakılması kararı, aile bireylerine değil yetki verilen mercilere bırakılıyor.

Tartışmalı yasa tasarısının 56'ncı fıkrasında yer alan "Cenazelerin Taşınması, Saklanması ve Defnine ilişkin Yetkiler" başlıklı madde, cesetlerin yakılmasına ilişkin mevcut uygulamaların askıya alınmasını öngörüyor.

Söz konusu maddede, "Cenazelerin akıbeti, olabildiğince kişilerin tercihlerine göre belirlenecektir. Uygun saklama alanlarında yer olmaması ve alternatiflerinin bulunamaması halindeyse, defin veya kremasyon arasındaki tercih yetki verilen makamlara bırakılacaktır. Bu bağlamda, ölen kişinin arzusu dışında yapılan kremasyonu yasaklayan mevcut Kamu Sağlığı Yasasının askıya alınması gerekli görülmüştür." ifadeleri yer alıyor.

Cenaze törenini ve defin işlemlerini, ibadetin hassas bir parçası olarak gören ve kremasyona karşı olan Müslüman ve Yahudi toplumları, yasa tasarısının değiştirişmesini talep ediyor.