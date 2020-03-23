  • BIST 83.218
  • Altın 315,325
  • Dolar 6,5873
  • Euro 7,0511
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İngiltere'de Koronavirüs Yasası'nın 'Cenaze İşlemleri' Maddesi Tartışma Yarattı

» »
İngiltere'de Koronavirüs Yasası'nın 'Cenaze İşlemleri' Maddesi Tartışma Yarattı
İngiltere'de Koronavirüs Yasası'nın 'Cenaze İşlemleri' Maddesi Tartışma Yarattı

İngiltere'de, 23 Mart'ta mecliste tartışılacak "Koronavirüs Yasası", Müslüman ve Yahudiler gibi cenaze işlemlerinde belirli kuralları gözeten toplumları endişelendirdi.

Salgın dönemiyle ilgili tüm yasal düzenlemeleri içeren taslak metinde, alternatifi olmaması halinde ölen birinin cesedinin defnedilmesi ya da yakılması kararı, aile bireylerine değil yetki verilen mercilere bırakılıyor.

Tartışmalı yasa tasarısının 56'ncı fıkrasında yer alan "Cenazelerin Taşınması, Saklanması ve Defnine ilişkin Yetkiler" başlıklı madde, cesetlerin yakılmasına ilişkin mevcut uygulamaların askıya alınmasını öngörüyor.

Söz konusu maddede, "Cenazelerin akıbeti, olabildiğince kişilerin tercihlerine göre belirlenecektir. Uygun saklama alanlarında yer olmaması ve alternatiflerinin bulunamaması halindeyse, defin veya kremasyon arasındaki tercih yetki verilen makamlara bırakılacaktır. Bu bağlamda, ölen kişinin arzusu dışında yapılan kremasyonu yasaklayan mevcut Kamu Sağlığı Yasasının askıya alınması gerekli görülmüştür." ifadeleri yer alıyor.

Cenaze törenini ve defin işlemlerini, ibadetin hassas bir parçası olarak gören ve kremasyona karşı olan Müslüman ve Yahudi toplumları, yasa tasarısının değiştirişmesini talep ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Londra'da 18 yaşındaki genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti23 Mart 2020 Pazartesi 09:53
  • Çekya'da Kovid-19 Nedeniyle İlk Ölüm23 Mart 2020 Pazartesi 09:48
  • ABD'de Kovid-19 Nedeniyle 3 Eyalette Ulusal Muhafızlar Harekete Geçirildi23 Mart 2020 Pazartesi 09:44
  • Mescid-İ Aksa Yeni Tip Koronavirüs Nedeniyle İbadete Kapatıldı23 Mart 2020 Pazartesi 09:39
  • Fransa'da Koronavirüs Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 674'e Yükseldia23 Mart 2020 Pazartesi 09:36
  • İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bugün 651 kişi artarak 5 bin 476'ya yükseldi22 Mart 2020 Pazar 23:27
  • Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı22 Mart 2020 Pazar 21:05
  • Koronavirüs havadan bulaşabilir mi?22 Mart 2020 Pazar 18:37
  • "Saç kurutma makinesi koronavirüse iyi geliyor" iddiası gerçek mi?22 Mart 2020 Pazar 18:13
  • Koronavirüsün bulaşma hızı ne?22 Mart 2020 Pazar 18:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti