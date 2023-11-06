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İngiltere'deİşçi Partililer, liderlerinin Gazze'de ateşkes çağrılarını reddetmesi üzerine istifa etti

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İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın Gazze'de acil ateşkes çağrılarını ısrarla reddetmesi üzerine 11 belediye meclisi üyesi partisinden istifa ettiğini açıkladı.
İngiltere'deİşçi Partililer, liderlerinin Gazze'de ateşkes çağrılarını reddetmesi üzerine istifa etti

Ana muhalefet liderinin, Gazze'de ateşkes çağrılarını defalarca reddetmesinin ardından Burnley Belediyesi Meclisi Başkanı ve 10 belediye meclis üyesi, yaptıkları yazılı açıklamada, İşçi Partisinden istifa ettiklerini duyurdu.

Açıklamada, "Keir Starmer ve yönetimin endişelerimize kulak vermediği ya da vermeyeceği veya toplumlarımızdaki duyguları kabul etmediği açıkça ortaya çıkmıştır." ifadesine yer verildi.

İşçi Partisi lideri Starmer, İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkı olduğunu öne sürerken Gazze'de çatışmalara "insani aralar" verilmesini destekliyor ancak ateşkes çağrılarını ısrarla reddediyor.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisine bağlı 150'den fazla belediye meclisi üyesi, 25 Ekim'de yaptıkları açıklamada, başta parti lideri Starmer olmak üzere parti yöneticilerinden Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapması talebinde bulunmuştu.

Partiden 20'nin üzerinde belediye meclisi üyesi istifa etmişti

İşçi Partisinin, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e destek veren açıklamaları ve Starmer'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik su, gıda ve yakıt girişini engellemesini haklı bulması, partide tartışmalara sebep olmuştu. Starmer, daha sonra yaptığı açıklamada sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunmuştu.

Partiden 20'nin üzerinde belediye meclisi üyesi istifa ederken birçok milletvekili ve seçmen de Starmer'ı tutumu nedeniyle eleştirmişti.

Starmer'ı eleştirenler arasında İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da yer almıştı.

Yusuf, bir radyo yayınında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Binlerce kişi öldü, çocuklar öldü. Ateşkes çağrısı yapmak için daha kaç çocuk ölmesi lazım? Keir Starmer ve Başbakan'ın (Rishi Sunak) duruşunu anlayamıyorum. Onlara, bize katılıp, BM dahil birçoğumuza katılıp ateşkes çağrısı yapmaları için kaç çocuğun daha ölmesi gerektiğini soruyorum. Tüm partileri masum çocuklar için ateşkes çağrısı yapmaya davet ediyorum."

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