  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

İngiltere'den doğaya bırakılan öksüz fok yavrusu Fransa sahillerinde görüldü

» »
İngiltere sahillerinde çok küçükken annesiz olarak bulunup korumaya alınan ve bir kaç ay sonra doğaya salınan erkek fok yavrusu, yüzlerce kilometre uzakta, Fransa sahillerinde dinlenirken görüntülendi.
İngiltere'den doğaya bırakılan öksüz fok yavrusu Fransa sahillerinde görüldü

Salsa adı verilen öksüz fok yavrusuna, Kraliyet Hayvanları Koruma Kurumu'nun (RSPCA) Norfolk'daki East Winch Doğal Yaşam Merkezi'nde dört ay bakılmış, Ekim ayında hazır olduğuna karar verilerek denize bırakılmıştı.

Fotoğrafçı Jean-Luc Bourgain Salsa'yı Boulogne-Sur-Mer limanında gördü.

Fokun üzerindeki künye numarasını araştırıp nereden bırakıldığını buldu ve İngiltere'deki Doğal Yaşam Merkezi'ni arayarak Salsa'nın sağlıklı ve iyi göründüğünü bildirdi.

Salsa'nın doğaya bırakıldıktan sonra 402 kilometre yol katettiği anlaşılıyor.

Salsa geçtiğimiz Haziran ayında İngiltere'nin doğusundaki Heacham South plajında annesinden ayrılmış olarak bulunduğunda sadece 12 kiloydu.

Hayvanları Koruma Kurumu'nun açıklamasına göre, East Winch Doğal Yaşam Merkezi'nde dört ay bakımı yapıldı, ve doğada kendi başına hayatta kalabilecek kadar büyüyüp güçlenmesi beklendi.

Ekim ayında Norfolk yakınlarındaki The Wash koyunda doğaya bırakıldığında 39,5 kilo olmuştu.

'Yaramaz bir yavruydu'

RSPCA'in Doğal Yaşam Merkezi'nden Evangelos Achilleous "Salsa'nın çok iyi göründüğünü, ta Fransa'ya kadar ulaşıp orada özgürlüğe kavuşmanın tadını çıkardığını duyunca çok mutlu olduk" dedi.

Achilleous Salsa'nın "çok yaramaz" bir yavru olduğunu, "günde bir kaç kez yüzdüğü havuzun tıkacını çıkararak suyu boşalttığını" anlattı.

"Tıkacı açamasın diye ağırlıklar bağlamayı denedik ama Salsa genellikle bizim engelleri aşmayı başarıyordu, ta ki açık hava havuzuna alınıncaya kadar. Onun tıkacı yok!" diye ekledi.

Salsa'nın doğaya salındığı İngiltere'nin doğu sahilinde Norfolk yakınlarındaki The Wash koyu ile son görüldüğü Fransa'daki Boulogne-sur-Mer arasındaki mesafe 402 kilometre.

Salsa'yı tipik "muz" pozu verirken görüntüleyen Fransız fotoğrafçı Jan-Luc Bourgain, aynı zamanda deniz hayvanlarını izleyen ve zor durumda olduklarında gereken yerlere haber veren bir ağın üyesi.

"Bu fokla ilgili biraz daha bilgi edinebilmek için temasa geçtim. Ona daha önce bakmış olan kişilere, çok iyi olduğunu haber vermek çok güzeldi" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okyanus Sıcaklıkları 2021'de Rekor Seviyeye Ulaştı13 Ocak 2022 Perşembe 01:45
  • Bir Ağaçta Yedi Çeşit Meyve Yetiştirdi13 Ocak 2022 Perşembe 01:10
  • İklim Krizi Büyüyor: Kuzey Kutbu Giderek Isınıyor12 Ocak 2022 Çarşamba 22:28
  • Karnaphuli Nehri’nde plastik atıklardan adacıklar oluştu11 Ocak 2022 Salı 22:17
  • Deniz Aygırlarının Nesli Tehlike Altında09 Ocak 2022 Pazar 23:58
  • Ay’ın Karanlık Yüzündeki Nesnenin Sırrı Çözüldü08 Ocak 2022 Cumartesi 19:36
  • Ülkeler Kabul Etmedi, Danimarka Korsanları Denizin Ortasına Bıraktı08 Ocak 2022 Cumartesi 12:37
  • Hava Kirliliği 2019 Yılında 1,8 Milyon Ölüme Neden Oldu07 Ocak 2022 Cuma 23:02
  • Köpeklerin Farklı Dilleri Ayırt Edebildiği Belirlendi07 Ocak 2022 Cuma 22:15
  • Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin 2022 Yılı Kehanetleri Tüyler Ürpertti!06 Ocak 2022 Perşembe 23:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti