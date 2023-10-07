İnsan sesi, hayvanları kükremeden çok daha fazla korkutuyormuş

Soru şu: Hayvanları arslan kükremesi mi daha çok korkutur insan sesi mi?

Çoğumuzun aklına ilk yanıt olarak kükreme gelse de hayvanlar aleminde en fazla dehşet saçan ses ‘ormanlar kralı’na değil, bize, yani insanlara ait.

BBC‘nin haberine göre Güney Afrikalı bilim insanları, Kruger Ulusal Parkı’nda hayvanlara su birikintilerine gizlenmiş hoparlörlerden insanların konuşma kayıtlarını dinletti. Hayvanların yaklaşık yüzde 95’i aşırı derecede korkarak hızla kaçtı.

Buna karşılık aynı hayvanlara aslan kükremesi kayıtları dinletildi. Hayvanlar önemli ölçüde daha az tepki verdi.

Hatta fillerden bazıları olduğu yerde durup sesin kaynağıyla yüzleşmeyi bekledi.

Çalışma şunu ortaya koydu: Antilop, fil, zürafa, leopar ve yaban domuzu gibi hayvanlar insanlarla temasın ‘son derece tehlikeli’ olduğunu öğrenmiş. Bunun arkasındaki nedense ‘avlanma.’ Hayvanlar insanları silahla ya da köpekleriyle kendilerini avlayan canlılar olarak kodlamış.

Araştırmaya göre vahşi yaşam, tüm yırtıcılardan çok insanlardan korkma eğiliminde.

Bilim insanları bu bulgunun ekosistemdeki hassas türlerin korunmasında işe yarayabileceği görüşünde. Yani insan sesleri uygun şekilde kullanıldığında kaçak avlanma engellenebilir.