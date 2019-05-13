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İnternette İşlenen Suçların Gerçekteki Suçlardan Ne Farkı Var?

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Bir farkı yok. 3 avukat ve bir psikologdan oluşan İzmir Bilişim Hukuku Komisyonu üyeleri, şehirde yürüttükleri bilişim hukuku seminerleri için Webtekno’ya açıklamalarda bulundular.
İnternette İşlenen Suçların Gerçekteki Suçlardan Ne Farkı Var?

Sanal dünyadaki varlığımızı giderek önemsememiz gereken bir dönemdeyiz. Sadece verilerimiz değil, çevrimiçi ortamdaki kimliğimiz de önemli bir konu. Ordaki her eylemimiz kişiliğimizi yansıtıyor ve böyle bakında gerçek dünyadaki suçların sanal dünyadakilerden bir farkı kalmıyor. 

İzmir Bilişim Hukuku Komisyonu üyeleri olan Av. Tuğba Yaylamış, Av. Çağatay Üsküdar, Av. Ceyda Kırcalı ve Psikolog Metin Olataş, internet  ortamında işlenen suçlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundular. Şu sıralar İzmir’in farklı köşelerinde, kurumlara ve şirketlere bilişim hukuku konusunda seminerler veren uzman ekip söz konusu suçların niteliği hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Sanal dünyada cinsel istismar. Üstelik bu suçu çocuklar bile işliyor. En önemli neden ise internet bağımlılığı:

A.v. Tuğba Yaylamış, “Avukat arkadaşlarımızla beraber adliyelerde en fazla karşılaştığımız suçlardan biri maalesef ki çocuklarımızın işlediği bilişim suçları. Bu nedenle okullardan başlayarak çocuklara eğitimler verme kararı aldık” diyor. Öğrencilerin çoğu zaman bilişim suçları işlediklerinin farkında bile olmadıklarını söyleyen Yaylamış, “Çocukların bize ‘Bu da suç muymuş’ dediklerini çok sık duyuyoruz” dedi. Bir başka deyişle çocuklar, internet ortamında, gerçek dünyadan daha serbest bir dile sahip olup, siber suçlar işlemeye eğilim gösteriyorlar. 

Bunun en büyük nedeni ise çocuğun ve içerisinde bulunduğu çevrenin, internetin aslında bir yaşam alanı olduğunu unutması. Nasıl bir yaşam alanıysa, hukuk kurallarının internet ortamında ve suçlarında da geçerli olduğunun bilinmemesi. Yaylamış, “Farkında olmadan çocuklar bu suçun içerisine çekilebiliyor. Bunun altında yatan temel bir neden var, internet bağımlılığı. Artık her şey, herkes sosyal medyada. Sadece güvenli internet kullanın diyoruz. ‘Ucuza bir oyun indireceğim’ diye bilgisayarlarınıza o virüsleri yüklemeyin mesela” diyerek sözlerini tamamladı.

Bilişim hukuku uzmanları, sanal dünyada işlenen suçların kişilerin siciline işleneceğinden ve 15 yıl boyunca silinmeyeceğinden bahsediyor. Hatta siber suçlular, toplum içerisinde damga yiyebiliyorlar. 

Av. Ceyda Kırcalı da, “Çok fazla polis arkadaşımla bir arada çalışma fırsatım oldu. Gerçekten adliyelerde hiç farkında olmadan bu suça sürüklenen çocuklarla karşılaşıyoruz. Bir bilinç uyandırmak istiyoruz” açıklamasında bulunuyor. Av. Çağatay Üsküdar ise “Çocuklara ilk önce temel hak ve özgürlüklerinden bahsediyoruz. Ardından kanunların ve cezaların neden var olduğunu açıklıyoruz.” dedi. 

İzmir Barosu Bilişim Suçları Komisyonu, sadece okullara değil, kurumlara ve eğitimcilere de bilişim hukuku konusunda faydalı seminerler veriyorlar. Komisyon ekibine izmirbarosubilisimkomisyonu@gmail.com adresinden ulaşıp siz de kendi kurumunuzda eğitim düzenlemek adına talepte bulunabilir, internet suçları hakkındaki sorularınızı yönlendirebilirsiniz.

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