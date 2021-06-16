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İnternetten Dua Satın Aldı.. Beklediği E-Mail Gelmeyince Şikayetçi Oldu

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Eşiyle arasındaki sorunları çözmek isteyen D.A., sosyal medyadan tanıştığı E.F.’nin ‘tanıdığım iyi bir hoca var’ yalanına inandı ve ismini verdiği H.A adlı kişinin hesabına dua için 2 bin lira yatırdı.
İnternetten Dua Satın Aldı.. Beklediği E-Mail Gelmeyince Şikayetçi Oldu

Beklediği dua gelmeyince dolandırıldığını anlayarak şikayetçi olan D.A., duruşmada, “Her şeyi eşimle aramı düzeltmek için yaptım” dedi.

Bolu’da, 2 yıllık evli olduğu eşiyle arasında sorunlar olan D.A. isimli kadın, sosyal medya üzerinden tanıştığı E.F. isimli kişiye yaşadıklarını anlattı.

İddiaya göre D.A eşiyle yaşadığı sorunları  E.F. ile paylaştı. E.F. de Şanlıurfa’da bir hoca tanıdığını, 2 bin lira karşılığında okuyup üflediğini ve mail yoluyla da dua gönderdiğini söyledi.

E.F.ye inanan genç kadın 2 bin lirayı H.A. isimli kişinin banka hesabına gönderdi. Mail yoluyla beklediği dua gelmeyen ve sosyal medyada tanıştığı E.F.’nin gerçek isminin paranın gönderildiği H.A. olduğunu anlayan kadın, ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“HER ŞEYİ EŞİMLE ARAMI DÜZELTMEK ADINA YAPTIM”

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘basit dolandırıcılık’ suçundan 2-10 yıl arasında değişen hapis cezasi istemiyle dava açılan tutuksuz sanık E.F., bugünkü duruşmaya katılmadı.

Duruşmada başından geçenleri anlatan D.A., eşiyle arasını düzeltmek için bu yollara başvurduğunu belirterek, şunları söyledi:

* 2 yıllık evliyim ve eşimle aramız çok bozuktu. Bu nedenle sosyal medya hesabından E.F. isimli birisiyle tanıştım. Ona durumumu anlattım. O da bana Urfa’da bir hoca tanıdığını ve okuyup üflediğini, ayrıca mail yoluyla bana dua göndereceğini söyledi. Ben de ona inandım. 2 bin liraya anlaştık.

* Her şeyi eşimle aramızı düzeltmek adına yaptım. E.F. daha sonra bana 2 bin lirayı H.A. isimli şahıs adına banka hesabına yatırmamı istedi. Kabul ettim ve parayı havale ettim.

* Günler geçti Urfalı hoca tarafından ne okundum ne üflendim. Mail yoluyla da dua gelmedi. Meğer E.F. isimli instagram hesabı sahteymiş. Gerçek adının H.A. olduğunu öğrendim.

* Kendisine tekrar ulaştığımda, Urfalı hoca tarafından kendisinin de dolandırıldığını söyledi. Paranın bin 200 lirasını geri gönderdi. Ama hala 800 TL alacağım var. Bu şahıstan davacı ve şikayetçiyim.

Mahkeme eksiklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi. DHA

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