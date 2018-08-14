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iOS 12 için Grup FaceTime özelliği gecikecek

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iOS 12 ve macOS Mojave sürümleri tam 32 kişiyle aynı anda FaceTime görüşmesi yapılabilmesine olanak sağlayacak. Yeni bir rapor bu özelliğin iOS 12'ye daha geç geleceğini ortaya koydu.
iOS 12 için Grup FaceTime özelliği gecikecek

Apple'ın iOS 12 ve macOS Mojave'de duyurduğu yeni özelliklerden biri de Grup FaceTimesohbetleriydi. Adından da anlaşılabileceği üzere bu özellik kullanıcıların grup halinde FaceTime görüşmesi yapabilmesine olanak sağlayacak. Şu anda sadece bire bir sesli ve görüntülü arama yapılabiliyor. Grup FaceTime özelliği sayesinde aynı anda 32 kişiyle hem görüntülü hem de sesli görüşme yapılabilecek.

Söz konusu özelliğin sonbaharda yayınlanacak olan iOS 12 ve macOS Mojave sürümleri ile birlikte kullanıma sunulması bekleniyordu ancak maalessef gecikecek gibi görünüyor. En son geliştirici sürüm notlarına göre Apple, grup FaceTime özelliğini iOS 12'nin ilk sürümünden kaldırdı. Cupertinolu şirket bu özelliği sonbaharın ilerleyen zamanlarında yayınlanacak bir yazılım güncellemesine dahil edecek.

Apple gecikmenin nedenini açıklamadı

iOS ve macOS güncellemelerinin genellikle aynı anda yayınlanmadığını unutmamak gerek. Dolayısı ile Grup FaceTime özelliği iOS 12'nin final sürümüyle birlikte gelmese bile macOS Mojave için zamanında kullanıma hazır olabilir. Apple söz konusu gecikmenin neden kaynaklandığını açıklamadı. Belirtilen tarihin daha da uzamamasını umuyoruz.

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