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İran, ABD Yaptırımlarına Karşı Kripto Para Çıkarıyor

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İran Merkez Bankası, ‘Ramzrial‘ olarak adlandırılan ulusal kripto para biriminin yakın zamanda halkın kullanımına sunulacağını açıkladı.
İran, ABD Yaptırımlarına Karşı Kripto Para Çıkarıyor

İran, dünyada en çok kripto para madenciliği yapılan ülkelerin arasında yer alıyor.

Tahran’ın kripto paraları uluslararası ticarette kullanmak istemesindeki asıl hedefin ABD’nin uyguladığı tek taraflı bankacılık yaptırımlarını aşmak olduğu düşünülüyor. İran, önceki ABD başkanı Donald Trump döneminde getirilen tek taraflı bankacılık yaptırımlarıyla uluslararası ticarette dolar bazlı işlemler yapamıyor.

İran resmi ajansı IRNA’nın aktardığına göre ‘Ramzrial‘ adı verilen kripto para, ulusal para birimi riyalin dijital banknot şekli olacak.

Merkez Bankası Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Kamerivefa, yakın zamanda halkın kullanımına sunulacak ulusal kripto para birimiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu yeni finansal aracın özellikleri, müşteri tarafından daha yüksek ödeme hızı ve daha yüksek güvenlik ve e-ticaretin gelişimi için yeni bir alan sağlamasıdır.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Peyman Pak, 10 Ocak’ta yaptığı açıklamada, kripto para biriminin uluslararası ticarette kullanılması konusunda merkez bankasıyla anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

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