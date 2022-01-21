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İran, Türkiye'ye Doğal Gaz Akışını Yeniden Başlattı

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İran, Türkiye'ye Doğal Gaz Akışını Yeniden Başlattı
İran, Türkiye'ye Doğal Gaz Akışını Yeniden Başlattı

İran'da meydana gelen teknik arıza sebebiyle Türkiye'ye 10 gün boyunca gaz akışı durdurulmuştu. Daha önce 10 gün süreceği açıklanan kesintiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve Türkiye'ye gaz akışı yeniden başladı. BOTAŞ'tan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmazken yaşanan kesinti, İran tarafındaki gaz sızıntısı ve Türkiye tarafındaki basınç yükseltme istasyonunda ihtiyaç duyulan ayarlamalardan kaynaklandı.

Türkiye'de sanayi şirketlerinin tepkisini çeken doğal gaz kesintisi 2 günde çözüldü. İran merkezli haber ajansı Shana Türkiye'ye doğal gaz akışının yeniden başladığını bildirdi.

10 GÜN SÜRECEK DENMİŞTİ

Daha önce 20 Aralık'tan itibaren İran Milli Gaz Şirketi'nin (NIGC) teknik bir arızayı gerekçe göstererek Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğal gaz arzını 10 gün süreyle durdurduğu açıklanmıştı.

 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) konuya ilişkin duyurusunda "Ülkemize Gürbulak Giriş Noktasından İran Milli Gaz Şirketi (NIGC) tarafından sağlanan doğalgazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak 2021 itibarıyla azalmaya başlamış ve doğalgaz alımı Günlük Kontrat Miktarının yaklaşık 1/3'ü seviyesine kadar düşmüştür" denildi.

BOTAŞ'TAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Shana NIGC'ye dayandırdığı haberinde Türkiye'ye gaz ihracatının kısa süreliğine askıya alınmasının, Türkiye'deki basınç yükseltme istasyonunun basıncı azaltarak gaz alabilmek için değişiklik yapmak zorunda kalmasından kaynaklandı. Bu haberle ilgili BOTAŞ'tan henüz bir açıklama gelmedi.

SANAYİYE TEDARİK KISILMIŞTI

Dün İran'ın gaz arzını durdurmasının ardından BOTAŞ yüksek miktarda gaz çeken bazı sanayi kuruluşlarına gönderdiği yazıda gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük çekiş miktarını sınırlamıştı. Yazıda Kademe 1 hesabı dışındaki hesaplamalarda yer alan hesaplamadaki aylık tüketim miktarının 1 güne karşılık gelen miktarın yüzde 60'ı kadar gaz çekme talimatı verilmişti.

GİRİŞİMLER BAŞLAMIŞTI

BOTAŞ'ın internet sitesinde dün İran'dan gaz arzının teknik bir arıza sebebiyle 10 günlüğüne kesilmesiyle ilgili olarak yer alan açıklamada söz konusu arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtilmiş ve şunlar kaydedilmişti:

"Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır. Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır."

DOĞAL GAZ TÜKETİM REKORU KIRILDI

Bunun yanında 19 Ocak'ta ise doğal gaz tüketiminde soğuk havaların etkisiyle tarihi rekor kırıldı. BOTAŞ konuyla ilgili yaptığı açıklamada "19 Ocak 2022 tarihinde günlük 288 milyon metreküp doğal gaz tüketimi ile Türkiye rekorunun yanı sıra 81 ilimizin 73'ünde de günlük doğal gaz tüketim rekoru kırıldı" ifadelerini kullandı.

BOTAŞ'ın belirttiği gibi hava koşulları sebebiyle gaz tüketimi rekor seviyeye çıkarken, Türkiye'de en büyük tüketimi yüzde 32'lik payla konutlar gerçekleştiriyor. Konutları yüzde 28 ile santrallar, ve yüzde 26 ile sanayi kuruluşları takip ediyor.

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