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İran'a saldırı için yeni hamleler: Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldı

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Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binalarının ve ABD büyükelçiliğinin yer aldığı Yeşil Bölge’de dün füze saldırısı oldu. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.
İran'a saldırı için yeni hamleler: Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldı

ABD’nin ‘güvenlik tehdidi’ gerekçesiyle Irak’taki resmi personelini çekmesi ve Exxon Mobil’in personelini tahliye etmesinin ardından yaşanan olayın ardından ABD Başkanı Trump, Twitter’dan İran’ı hedef aldı. Körfez ülkeleri ile ABD donanması ise Basra Körfezi’nde cumartesi günü ortak devriyeye başladı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binaları ve konsoloslukların yer aldığı üst düzeyde korunan Yeşil Bölge’ye Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Can kaybının yaşanmadığı saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı. Saldırı ABD’nin geçen hafta “güvenlik tehdidi” gerekçesiyle Bağdat'taki büyükelçiliği ve Erbil'deki konsolosluğunda çalışan resmi personelini ve ABD’li enerji devi Exxon Mobil’in Irak’ta bulunan Batı Kurna petrol sahasındaki personelini tahliye etmesinin ardından geldi.

Irak ordusundan yapılan açıklamada bir Katyuşa füzesinin Yeşil Bölge’nin ortasına düştüğü, saldırıda herhangi bir kayıp yaşanmadığı belirtildi. Irak ordusu füzenin bölgedeki Meçhul Asker Anıtı yakınlarına düştüğünü kaydetti. Anıt ABD Büyükelçiliği’nin yaklaşık 500 metre yakınında bulunuyor. Patlamanın Bağdat’ın merkezinden de duyulduğu belirtildi.

ABD İRAN'I SORUMLU TUTTU

Füzenin ABD tesislerinde herhangi bir zarara yol açmadığını ve saldırıyı üstlenen bir grup olmadığını duyuran ABD Dışişleri Bakanlığı İran’ı işaret etti. Bakanlık açıklamasında isim vermeden Haşdi Şabi güçlerine işaret edilerek “İran’ın vekili askeri güçlerin bu tür saldırıları gerçekleştirmesi durumunda İran’ı sorumlu tutacağız ve İran’a karşılık vereceğiz. ABD’yi asla tehdit etmeyin” denildi.

TRUMP: İRAN'IN SONU OLUR

ABD Başkanı Trump da Twitter hesabından gerilimi tırmandıracak bir mesaj yayımlayarak "İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmen sonu olur. ABD'yi bir daha asla tehdit etmeyin" ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ İŞBİLİĞİ TEŞKİLATI İLE ABD ORTAK DEVRİYEDE

ABD donanması da Basra Körfezi’nde Körfez İşbirliği Teşkilatı ülkeleriyle ortak devriyelere başladıklarını bildirdi. Bahreyn’de konuşlu ABD Donanma Güçleri’nin 5. Filosu, dün Facebook hesabından yaptığı açıklamada Basra Körfezi’nde Körfez İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ortak “artırılmış güvenlik devriyeleri”nin cumartesi günü başladığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İran’ın petrol ihracatını sıfırlamak hedefiyle yaptırımlarını artıran ve İran Devrim Muhafızları’nı “terör” listesine alan ABD, Basra Körfezi’ne  savaş gemisi ve bombardıman uçakları göndermişti. İran savaş istemediklerini ancak herhangi bir saldırıya karşılık vereceklerini açıkladı.

Suudi Arabistan geçen hafta Yemen’deki Husiler tarafından üstlenilen iki petrol pompa istasyonuna drone saldırısının ve önceki pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri sahilinde iki petrol tankerine “sabotaj” iddiasının ardından Körfez İşbirliği Teşkilatı’nı 30 Mayıs’ta yapılacak olağanüstü zirveye çağırdı.

ABD geçen hafta Irak ve Suriye’deki güçlerini “İran’dan yönelebilecek güvenlik tehditleri” gerekçesiyle üst düzey alarma geçirdi, Irak’taki Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil konsolosluğundaki resmi personelini geri çekti.

ABD’li petrol ve doğalgaz tekeli Exxon Mobil de cumartesi günü Irak’ın Basra yakınlarındaki Batı Kurna petrol sahasında çalışan personelini tahliye etti. Irak, Exxon Mobil’in kararına tepki gösterdi. Irak Petrol Bakanı Exxon Mobil’e mektup göndererek kararın “haksız ve kabul edilemez” olduğunu, tahliye kararının güvenlikle ilgisi olmadığını ve siyasi saiklerle alındığını belirtti.

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