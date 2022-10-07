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İran'dan Mahsa Amini’nin ölüm nedeniyle ilgili açıklama

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İran Adli Tıp raporunda, başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "altta yatan hastalıkları" nedeniyle gözaltındayken fenalaştığı öne sürüldü.
İran'dan Mahsa Amini’nin ölüm nedeniyle ilgili açıklama

İran Adli Tıp Kurumu, başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini ile ilgili raporunda, genç kadının ölümünün, “başına, hayati organlarına ve vücuduna darp sonucu değil, beyin hipoksisinin neden olduğu çoklu organ yetmezliğinden” kaynaklandığını açıkladı.

Hastane belgelerine, beyin ve akciğer taramasına, otopsi sonuçlarına ve patoloji testlerine dayanılan raporda, Amini’nin başına ve uzuvlarına aldığı darbelerden değil, beyin hipoksisinin neden olduğu çoklu organ yetmezliğinden öldüğü ifade edildi. Raporda, 22 yaşında hayatını kaybeden Amini’nin 8 yaşındayken beyin ameliyatı geçirdiği ve buna bağlı olarak beynin hipotalamus ve hipofiz bezinde adrenalin ve tiroid bozukluğu olduğu ifade edildi.

Genç kadının bu nedenle hidrokortizon, levotiroksin ve desmopresin ilaçları kullandığı bildirildi.

Amini’nin “altta yatan hastalıkları” nedeniyle gözaltındayken fenalaştığı kaydedilen raporda, “İlk kritik dakikalardaki etkisiz kalp solunum resüsitasyonundan dolayı ciddi hipoksiye maruz kaldı ve bunun sonucunda beyin hasarı oluştu” ifadeleri yer aldı.

Mahsa Amini’nin ailesi ise kızlarının herhangi bir sağlık sorununun olmadığını söylemişti.

DARBEDİLDİ İDDİASI

Mahsa Amini, 13 Eylül’de memleketi Sakkız kentinden ziyaret için geldiği başkent Tahran’da “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle polis nezaretine alınarak, karakola götürülmüştü.

Karakolda aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Amini, 3 gün sonra 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti.

Tepkiler üzerine Tahran Polisi tarafından yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Emini’yi bir saatlik “brifing” için karakola götürdüğü ve genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.

Sosyal medyadaki aktivistler ise polisin “aniden” bilincini kaybettiği yönündeki iddiasını reddederek, Emini’nin polis tarafından darbedildiğini ileri sürüyordu.

İddiaların ardından İran devlet televizyonu, genç kadının polis merkezine getirildiği ve karakolda bulunduğu anlardaki görüntüleri yayımlamıştı. Görüntülerde, diğer kadınlarla birlikte karakola getirilen Emini’nin, görevli bir kadınla konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere yığıldığı görülüyor.

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