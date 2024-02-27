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Işık Kitabevi haftanın (21 Şubat – 27 Şubat) tarihleri arasında en çok satan kitaplarını açıkladı.

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Işık Kitabevi haftanın (21 Şubat – 27 Şubat) tarihleri arasında en çok satan kitaplarını açıkladı.
Işık Kitabevi haftanın (21 Şubat – 27 Şubat) tarihleri arasında en çok satan kitaplarını açıkladı.

Işık Kitabevi, 21 Şubat – 27 Şubat tarihleri arasında ilgi gören ve en fazla okunan kitapları paylaştı.

Haftanın İlgi Gören - Okunan Kıbrıs Kitapları:

Öksüz Atlar Ülkesinde - Başaran Düzgün - Ekinoks Yayınevi

Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Yayını

Kıbrıs 1974 - 1977 İstila ve Büyük Güçler - Makarios Druşotis - Galeri Kültür Yayınları

Ada Kıbrıs - Turist Rehberi Gözüyle Ada Kıbrıs ve Yaşanmışlık Tarih Kültür ve Doğa Yazıları - Hasan Karlıtaş - Eser Sahibinin Yayını

Umut Zamanları - 2003 Geçişler ve Kıbrıs - Hakan Karahasan - Işık Kitabevi Yayınları

Haftanın İlgi Gören - Okunan Dünya Kitapları:

Kayıp Ağaçlar Adası - Elif Şafak - Doğan Kitapçılık

Düşünce Gücüyle Tedavi - Louise L. Hay - Altın Kitaplar Yayınevi

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku - İlhami Algör - İletişim Yayınları

Olağanüstü Bir Gece - Stefan Zweig - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Atomik Alışkanlıklar - James Clear - Pegasus Yayınları

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