Işık Kitabevi haftanın (21 Şubat – 27 Şubat) tarihleri arasında en çok satan kitaplarını açıkladı.

Işık Kitabevi, 21 Şubat – 27 Şubat tarihleri arasında ilgi gören ve en fazla okunan kitapları paylaştı.
Haftanın İlgi Gören - Okunan Kıbrıs Kitapları:
Öksüz Atlar Ülkesinde - Başaran Düzgün - Ekinoks Yayınevi
Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Yayını
Kıbrıs 1974 - 1977 İstila ve Büyük Güçler - Makarios Druşotis - Galeri Kültür Yayınları
Ada Kıbrıs - Turist Rehberi Gözüyle Ada Kıbrıs ve Yaşanmışlık Tarih Kültür ve Doğa Yazıları - Hasan Karlıtaş - Eser Sahibinin Yayını
Umut Zamanları - 2003 Geçişler ve Kıbrıs - Hakan Karahasan - Işık Kitabevi Yayınları
Haftanın İlgi Gören - Okunan Dünya Kitapları:
Kayıp Ağaçlar Adası - Elif Şafak - Doğan Kitapçılık
Düşünce Gücüyle Tedavi - Louise L. Hay - Altın Kitaplar Yayınevi
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku - İlhami Algör - İletişim Yayınları
Olağanüstü Bir Gece - Stefan Zweig - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Atomik Alışkanlıklar - James Clear - Pegasus Yayınları
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