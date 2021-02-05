  • BIST 1.527
  • Altın 410,865
  • Dolar 7,0468
  • Euro 8,4806
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli:74 vaka..2 kişi havayolu ile geldi

Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan cezaevine mi giriyor?

» »
Türk pop müziğinin en önemli kadın vokallerinden Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan'a 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası çıktı. Doğan, bir süre Brezilya'da kaldıktan sonra Türkiye'ye dönmüştü.
Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan cezaevine mi giriyor?

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir dönem Brezilya'da cezaevinde kalan Sedat Doğan, Türkiye'den ayrılmadan Ali İhsan Haykır'ın kamera ve bilgisayarını çalma iddiasıyla hakkında açılan dava geçtiğimiz gün sonuçlandı

9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan Sedat Doğan tüm sosyal medya hesaplarını ve evini kapatıp kayıplara karıştı.

Polis her yerde Sedat Doğan'ı aramaya başladı. Işın Karaca da kızının velayetini alıp, kendisini tehdit eden eski eşine uzaklaştırma kararı almıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Forbes, Kuzey Kıbrıs’ı 2021’de Sahil Kıyısında En İyi Fırsat Sunan Ülke Olarak Gösterdi04 Şubat 2021 Perşembe 17:17
  • Köpek, donarak ölen yavrularının başından 5 gündür ayrılmıyor04 Şubat 2021 Perşembe 09:55
  • Elon Musk’tan uzay çekilişi: Kazanan uzaya gidecek 4’ncü kişi olacak03 Şubat 2021 Çarşamba 22:32
  • Elon Musk: Twitter’ı bir süreliğine bırakıyorum02 Şubat 2021 Salı 23:20
  • LGBTİ+ aileleri: Çocuklarımızdan biri zarara uğratılsa, bunun hesabını kim verecek?02 Şubat 2021 Salı 23:02
  • Çin’de, sahte Covid-19 aşısı üretenlere operasyon: 80 kişi tutuklandı02 Şubat 2021 Salı 22:56
  • Hindistan’da çocuk felci aşısı yerine dezenfektan verilen çocuklar hastanelik oldu02 Şubat 2021 Salı 22:36
  • Kargoyla yolladığı dalağı kayboldu...‘Standart kargo’ olarak yollanmış02 Şubat 2021 Salı 21:11
  • Dyatlov Geçidi vakası:9 kişinin öldüğü gizemli olay açıklığa kavuştu02 Şubat 2021 Salı 11:44
  • Hamam böceğine eski sevgilinin adını ver ve hayvanlara yem et01 Şubat 2021 Pazartesi 22:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti