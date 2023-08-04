İskele Long Beach'de denizde kirlilik tespit edildi, işte rapor..
26 Temmuz 2023 tarihli KKTC Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarı raporuna göre İskele Long Beach plajının bir kısmında E.Coli oranı 150 çıkarken enterkok oranı ise 200 çıktı.
İskele Long Beach'de denizde kirlilik tespit edildi, işte rapor..
26 Temmuz 2023 tarihli KKTC Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarı raporuna göre İskele Long Beach plajının bir kısmında E.Coli oranı 150 çıkarken enterkok oranı ise 200 çıktı.
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