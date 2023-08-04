  • BIST 7.305,25
  • Altın 1676.841
  • Dolar 26.98
  • Euro 29.5339
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADiyabette yaz tehlikelerine dikkat!

İskele Long Beach'de denizde kirlilik tespit edildi, işte rapor

» »
İskele Long Beach'de denizde kirlilik tespit edildi
İskele Long Beach'de denizde kirlilik tespit edildi, işte rapor

İskele Long Beach'de denizde kirlilik tespit edildi, işte rapor..

26 Temmuz 2023 tarihli KKTC Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarı raporuna göre İskele Long Beach plajının bir kısmında E.Coli oranı 150 çıkarken enterkok oranı ise 200 çıktı.

plaj-003.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 61. Mehmetçik Üzüm Festivali başlıyor25 Temmuz 2023 Salı 12:29
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)25 Temmuz 2023 Salı 12:12
  • İskele'de katle teşebbüs... Eşini öldürmeye çalıştı24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:46
  • Topçuköy Şehitleri anıldı23 Temmuz 2023 Pazar 15:32
  • Karpaz Kumyalı arasında yol kenarında yangın çıktı19 Temmuz 2023 Çarşamba 12:33
  • KKTF tarafından düzenlenecek sezonun ikinci plaj tenisi turnuvası başlıyor18 Temmuz 2023 Salı 20:37
  • Çayırova-Tuzluca köylerinde hırsızlık!18 Temmuz 2023 Salı 12:45
  • İskele'de tüp gaz hırsızlığı!18 Temmuz 2023 Salı 12:44
  • Yenierenköy’de bir yat gemisinde yangın çıktı17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:54
  • Karpaz'da kaza!15 Temmuz 2023 Cumartesi 08:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti