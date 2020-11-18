İskele'de büyük sahil peşkeşi

İSKELE HALKININ ARAZİSİ VERİLDİ

İskele’de bulunan sahil şeridindeki 13 dönümlük denize sıfır arazi KKTC Bakanlar Kurulu kararı ile İskele Belediyesi’nin kullanımından alınıp bir özel şirkete verildi. 7 Ağustos 2020 tarihinde UBP-HP hükümetinin aldığı ir Bakanlar Kurulu kararı ile 1995’den beri İskele halkı adına İskele Belediyesi’nin kullanımına verilen 13 dönümlük sahile sıfır arazi bir özel şahısa ihalesiz şekilde verildi.

BAKANLAR KURULU KARAR ALDI

7 Ağustos 2020 tarihinde UBP-HP hükümetinin aldığı karar ile İskele Makenzi’den başlayıp İskele Kalecik halk plajına kadar gidecek olan bisiklet, yürüyüş ve dinlence yerlerinden biri olan plaj Belediye’nin elinden alınarak bir özel şirkete “Otel Yapılacak” adı altında hiç bir ihaleye çıkılmadan verildi.

İSKELELİLER TEPKİLİ BELEDİYE SESSİZ

İskelelilerin mevcut arazinin Belediyenin elinden alınarak bir özel şahsa verilmesi konusunda tepkili olduğu, İskele sahillerinin zaman zaman benzer nedenler ileri sürülerek peşkeş çekilmek istendiği kaydedildi. İskelelilerin peşkeş konusunda önümüzdeki günlerde çeşitli tepkiler ortaya koyması beklenirken konu ile ilgili İskele Belediyesi yetkilileri sessizliğini koruyor.