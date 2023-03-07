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İspanya’da önemli adım: Yöneticilerin en az yüzde 40’ı kadın olacak

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İspanya'da sol koalisyon hükümeti, özel ve kamu şirketleri ile kurumlarında yönetici kadrosunun en az yüzde 40'ının kadın olmasını zorunlu tutan yasa tasarısını kabul ederek Meclise gönderdi.
İspanya’da önemli adım: Yöneticilerin en az yüzde 40’ı kadın olacak

İspanya’da Bakanlar Kurulu haftalık olağan toplantısında, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı içeren yasa tasarısı kabul edildi.

Basına verilen bilgilere göre, tasarı gereği, 250’den fazla işçi çalıştıran ve yıllık en az 50 milyon avro iş hacmine sahip şirketlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici kadrosunun en az yüzde 40’ının kadın olması garanti altına alınacak. Tasarıyla en az yüzde 40 kadın zorunluluğu; Bakanlar Kurulu, siyasi partilerin seçim listesi, meslek örgütlerinin yönetim kurulu veya kamuya ait kurumlarca belirlenen jüri üyelerinde de geçerli olacak.

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, tasarının Mecliste kabul edilmesi halinde 1 Temmuz 2024’ten itibaren uygulanmaya başlanacağını bildirdi. Mevcut durumda İspanya’da yönetici kademesindeki kadınların oranının yüzde 20’yi geçmediğini belirten Calvino, “Bizi sosyal ve ekonomik açıdan daha iyi duruma getirecek bir yasa. Bu zamana kadar elde edilen tüm veriler, toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip ülkelerin daha gelişmiş ve daha iyi ekonomik sonuçlara sahip olduğunu göstermektedir” dedi.

Söz konusu tasarıyı hazırlayıp sunan koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi’ne (PSOE), koalisyonun küçük ortağı olan sol görüşlü Unidas Podemos ile muhalefetteki sağ partiler farklı sebeplerden destek vermiyor.

İspanya’da mevcut Bakanlar Kurulu’nda 14’ü kadın, 8’i erkek olmak üzere 22 bakan bulunuyor.

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