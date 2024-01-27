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İspanyol kadın futbolcuyu öpen eski Federasyon Başkanı'na verilen ceza onandı

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FIFA'dan yapılan açıklamada, "Temyiz Komitesi, Sayın Rubiales'in FIFA disiplin kurallarında yer alan ilkelere aykırı bir şekilde davrandığı konusunda tatmin olmuştur." denildi.
İspanyol kadın futbolcuyu öpen eski Federasyon Başkanı'na verilen ceza onandı

2023 Kadınlar Dünya Kupası Finali sonrasında İspanyol kadın futbolcu Jenni Hermoso'yu dudaktan öpmesinin ardından İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden üç yıllığına uzaklaştırılan Luis Rubiales'in FIFA Temyiz Komitesi'ne cezanın düşürülmesi yönünde yaptığı başvuru reddedildi. 

FIFA'dan yapılan açıklamada, "Temyiz Komitesi, Sayın Rubiales'in FIFA disiplin kurallarında yer alan ilkelere aykırı bir şekilde davrandığı konusunda tatmin olmuştur." denildi.

Rubiales, Ağustos ayında Sidney'de düzenlenen 2023 Kadınlar Futbol Dünya Kupası finalinin madalya takma töreninde İspanyol orta saha oyuncusu Jenni Hermoso'yu rızası dışında dudaklarından öpmüştü ve bu nedenle İspanya'da yargılanmasına karar verilmişti.

Öpüşmenin zorla olduğunu reddeden Rubiales'in Temyiz Komitesi'nin kararını Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıması bekleniyor. 

FIFA, ilk etapta Rubiales'i Federasyon başkanlığından geçici olarak uzaklaştırmış, ekim ayında ise üç yıl süreyle spordan men etmişti.

İspanya kadınlar milli takımı, İngiltere'yi yenerek tarihinde ilk kez Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanmış ancak zafer Rubiales'in davranışları ve sonrasında yaşananlar nedeniyle gölgelenmişti. 

Üç hafta boyunca Rubiales görevinden istifa etmeyi reddetmiş birçok furtbolcu ise "radikal değişiklikler yapılana kadar" İspanya Futbol Federasyonu'na karşı grev yapmıştı.

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