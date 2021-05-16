İsrail bakanlıkların bulunduğu El Vehda caddesini vurdu: 26 kişi yaşamını yitirdi

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarına ev sahipliği yapan El Vehda caddesine saldırı düzenledi. Saldırıda bakanlık binaları bombalanırken 26 Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin mnşeli Maan Haber Ajansı yaşamını yitirenler arasında 1'i bebek 8 çocuk oluğunu aktarırken Çalışma Bakanlığı'nın yer aldığı binanın tamamen yıkıldığı, Sosyal Kalkınma Bakanlığının bulunduğu binanın ise büyük oranda hasar gördüğü belirtildi.
Binaların enkazları altından 50 kişi yaralı bir şekilde kurtatıldı.
Yaralılara yardım etmeye çalışan sağlık görevlileri ve sivil savunma ekipleri işgal kuvvetlerinin savaş uçaklarının ağır bombardımanı nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırırlarının yedinci günde 47'si çocuk en az 174 Filistinli öldürüldü.
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