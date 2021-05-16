  • BIST 1.441
  • Altın 501,444
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

İsrail bakanlıkların bulunduğu El Vehda caddesini vurdu: 26 kişi yaşamını yitirdi

» »
İsrail'in Filistin Bakanlıklarını hedef alan saldırısı sonucunda 8'i çocuk 26 Filistinli daha öldürüldü.
İsrail bakanlıkların bulunduğu El Vehda caddesini vurdu: 26 kişi yaşamını yitirdi

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarına ev sahipliği yapan El Vehda caddesine saldırı düzenledi. Saldırıda bakanlık binaları bombalanırken 26 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin mnşeli Maan Haber Ajansı yaşamını yitirenler arasında 1'i bebek 8 çocuk oluğunu aktarırken Çalışma Bakanlığı'nın yer aldığı binanın tamamen yıkıldığı, Sosyal Kalkınma Bakanlığının bulunduğu binanın ise büyük oranda hasar gördüğü belirtildi.

Binaların enkazları altından 50 kişi yaralı bir şekilde kurtatıldı.

Yaralılara yardım etmeye çalışan sağlık görevlileri ve sivil savunma ekipleri işgal kuvvetlerinin savaş uçaklarının ağır bombardımanı nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırırlarının yedinci günde 47'si çocuk en az 174 Filistinli öldürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı uçuşlara kapattı15 Mayıs 2021 Cumartesi 17:16
  • İsrail, Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu binayı bombaladı15 Mayıs 2021 Cumartesi 15:45
  • İtalya’da liman işçileri İsrail’e giden silah yüklü kargo gemisini durdurdu15 Mayıs 2021 Cumartesi 15:44
  • İsrail Aralarında Hamile Bir Kadının Olduğu 6 Kişilik Ailenin Tüm Fertlerini Katletti15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:30
  • Balfour Deklarasyonu ve İsrail-Filistin Sorunu: İngiltere'nin 1917'deki bildirisi ve Orta Doğu'ya 67 kelimeyle bıraktığı sorunlu miras14 Mayıs 2021 Cuma 21:19
  • THY, Tel-Aviv seferlerini güvenlik nedeniyle iptal etti14 Mayıs 2021 Cuma 15:01
  • İsrail, Gazze'yi karadan ve havadan vurmaya devam etti; hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 100'ü aştı14 Mayıs 2021 Cuma 10:18
  • İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı14 Mayıs 2021 Cuma 08:13
  • İsrail Roket Atışları Nedeniyle Tel Aviv'e Uçuşları Ramon Havalimanı'na yönlendirdi13 Mayıs 2021 Perşembe 23:40
  • İsrail Ordusu Sözcüsü: Gazze'ye kara harekatı için hazırlıklar sürüyor13 Mayıs 2021 Perşembe 23:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti