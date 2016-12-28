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İsrail, Kudüs'te "yeni tünel" kazdı

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İsrail, Kudüs'te "yeni tünel" kazdı
İsrail'in, Mescid-i Aksa yakınında yer alan Silvan beldesinde yeni bir tünelin açılışını yaptığı bildirildi.

Kudüs'ün Silvan beldesindeki Vadi Halvan Bilgi Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail Kültür Bakanı Miri Regev'in, Silvan'ın Vadi Halva Mahallesi ile Mescid-i Aksa bitişiğindeki Babu'l Mağaribe Meydanı arasında kazılan yeni bir tüneli açtığı kaydedildi.

Açılışı yapılan tünelin "bölgenin Yahudileştirilmesi planlarının bir parçası" olduğu ifade edilen açıklamada, yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan açılış dolayısıyla mahallenin bir kısmının trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Kazı çalışmalarının bölgedeki binalarda derin çatlaklara neden olduğu vurgulanan açıklamada, Silvan'da faaliyet gösteren El-Ad Yerleşim Derneği ve İsrail Arkeoloji Kurumunun iki yıl önce tünelin kazılması için çalışmalara başladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, tünelin uzunluğunun 140 metre olduğu duyurularak, bu şekilde Ağlama Duvarı yakınındaki Babu'l Mağaribe Meydanı'nın, Vadi Halva Mahallesi'ne bağlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Vadi Halvan Bilgi Merkezi verilerine göre, Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yaşadığı Silvan beldesine bağlı söz konusu mahallenin alt kısımlarındaki kazı çalışmaları 2007 yılında başladı.

İsrail'den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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