İsrail'de Koronavirüsten Ölenlerin Sayısı 20’ye Yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye, vaka sayısı 5 bin 358'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 70 ile 90 yaşlarındaki iki erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu erkeklerin koronavirüs nedeniyle bir süredir Tel Aviv yakınlarındaki Holon ile güneydeki Aşdod (Usdud) kentlerindeki hastanelerde tedavi altında bulunduğu ifade edildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 20'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında ayrıca ülkede 527 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece vaka sayısının 5 bin 358'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 94'ünün durumunun ağır olduğu, 224 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.