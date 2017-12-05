İsrail'den Ankara'ya yanıt: Osmanlı Sultanı devri çoktan bitti

''Erdoğan tanısın ya da tanımasın, Kudüs 3 bin yıldır Yahudi başkenti. Osmanlı İmparatorluğu ve Sultan günleri çoktan bitti.''

Kırmızı çizgi ilan ettiği Kudüs'ün ABD tarafından İsrail başkenti olarak tanınması halinde İsrail ile ilişkileri kesme tehdidinde bulunan Erdoğan'a İsrail'den ilk yanıtlar geldi. İsrail Dışişleri Sözcüsü Emanuel Nahson, ''Erdoğan tanısın ya da tanımasın, Kudüs 3 bin yıldır Yahudilerin ve 70 yıldır da İsrail'in başkentidir'' açıklamasını yaptı.

'ERDOĞAN'IN SEMPATİSİ LAZIM DEĞİL'

İsrail hükümetinin aşırı sağcı kanadından olan Eğitim Bakanı Naftali Bennett, “Maalesef Erdoğan İsrail’e saldırmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Her zaman eleştirenler olacak, ama nihayetinde birleşik Kudüs'e sahip olmak, Erdoğan'ın sempatisini kazanmaktan daha iyi bir şey'' dedi. Bennett, ''İsrail hedeflerini ilerletmeli, buna birleşik Kudüs’ün İsrail devletinin başkenti olarak tanınması dahil” diye ekledi.

'TARİHSEL AÇIDAN EN ADİL HAREKET'

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz da İsrail'in egemen bir devlet ve Kudüs'ün de onun 'başkenti' olduğunu vurgulayıp şu çıkışı yaptı: ''3 bin yıldır Yahudi halkının başkenti olan Kudüs'ü İsrail devletinin başkenti olarak tanımak kadar tarihsel açıdan adil ve doğru bir hareket olamaz. Osmanlı İmparatorluğu ve Sultan günleri çoktan bitti.''

'YÜZYILIN ANLAŞMASI, KUDÜS'E GÖMÜLÜR'

Mahmud Abbas'ın liderliğindeki Filistin Yönetimi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimine, büyükelçiliği Kudüs'e taşımasının, iki devletli çözüm çabalarının gömülmesi anlamına geleceğine dair uyarılarda bulunuyor. Abbas'ın yardımcısı Mecdi Halidi, ABD'nin Ortadoğu'da arabulucu olarak itibarı kalmayacağı uyarısı yaparken Filistinli müzakereci Nebil Şaat, çok sert çıktı. Şaat, Trump'ın İsrail-Filistin anlaşması planları yapıp bundan 'yüzyılın anlaşması' diye söz ettiğini yahut Saddam'ın dile getireceği gibi 'tüm işlemlerin anası' diye de söz edebileceğini, ama 'birleşik Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanırsa 'tüm anlaşmaların anasının Kudüs'ün kayaları altında kalıp öleceğini' söyledi.

'IŞİD KUDÜS İÇİN ADAM TOPLUYOR'

Şaat, bu durumda şiddetin önlenmesi imkanının kalmayabileceğini, zira IŞİD'in Kudüs'ü savunma gerekçesiyle adam toplamaya başladığını öne sürdü. Filistin Yönetimi, Trump Kudüs hamlesini yaparsa, Çin, Rusya ve Avrupa Birliği'nden yardım ve arabuluculuk istemeyi planlıyor.