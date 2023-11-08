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SON DAKİKABM: Gazze'nin kuzeyinde tüm fırınlar kapandı, un satışı yok

İsrail'in saldırılarında 48 gazeteci, 192 sağlık çalışanı öldürüldü

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Filistinli yetkili, İsrail ordusunun saldırılarında 237 okulun çeşitli hasarlar aldığını, 60 okulun hizmet dışı kaldığını, 88 hükümet tesisinin yerle bir edildiğini ve 48 gazetecinin öldürüldüğünü ifade etti.
İsrail'in saldırılarında 48 gazeteci, 192 sağlık çalışanı öldürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 30 bin tondan fazla patlayıcı kullandığını aktaran Maruf, bu saldırılarda 40 bin konutun yıkıldığının, 222 bin konutun da zarar gördüğünün altını çizdi.

Maruf, İsrail'in saldırılarında 192 sağlık çalışanının öldürüldüğü, 40 ambulansın kullanılmaz hale geldiği, 113 sağlık merkezinin ciddi hasar aldığı, 18 hastane ile 40 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı bilgisini verdi.

İsrail'in 1071 aileden en az 2 kişiyi öldürdüğünü ifade eden Maruf, yaklaşık 1,5 milyon kişinin yerinden edilerek barınaklara sığındığını söyledi.

Gazze'deki su sıkıntısına değinen Maruf, İsrail'in yoğun saldırıları ve saha ekiplerini hedef alması nedeniyle su arıtma tesisleri, kanalizasyonlar ve su kuyularındaki zararı belirleyemediklerini dile getirdi.

"İsrail'in Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hastanelere savaş açtığını" söyleyen Maruf, İsrail'in sağlık merkezlerini hedef aldığını, hasta ve yerinden edilenlerin tedaviye, ilaca, suya ve gıdaya erişimine engel olduğunu vurguladı.

Maruf, İsrail'in, yaklaşık 3 bin kanser hastası çocuğun tedavi gördüğü Er-Rantisi Hastanesini bombalama tehdidi nedeniyle yaşam destek ünitesine bağlı onlarca çocuğun hayatının tehlikede olduğunu dile getirdi.

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