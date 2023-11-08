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SON DAKİKABM: Gazze'nin kuzeyinde tüm fırınlar kapandı, un satışı yok

İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 40 bin konut tamamen yıkıldı

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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 32 gündür düzenlediği yoğun saldırılarda 30 bin tondan fazla patlayıcı kullandığı, bombalamalar nedeniyle 40 bin konutun tamamen yıkıldığı, 222 bin konutun da zarar gördüğü duyuruldu.
İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 40 bin konut tamamen yıkıldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Maruf, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 4 bin 237'si kadın, 2 bin 719'u çocuk 10 bin 328 kişiyi öldürdüğünü, yaklaşık 26 bin kişiyi de yaraladığını söyledi.

Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki mezarlıkların dolduğunun altını çizen Maruf, "İsrail işgalinin sivillere karşı işlediği toplu suçlar nedeniyle artık cenaze defnedecek alan kalmadı." dedi.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalanların olduğunu belirten Maruf, 3 binden fazla kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu aktardı.

Maruf, Gazze kenti ve kuzey bölgelerinden, İsrail'in "güvenli" olduğunu iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyine giden 1021 kişinin İsrail saldırılarında öldürüldüğünü kaydetti.

İsrail'in ibadethaneleri de hedef aldığını hatırlatan Maruf, 53 vaizin öldürüldüğünü, 56 caminin tamamen, 136 caminin kısmen yıkıldığını ifade etti.

 

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