İşte Bakanlar Kurulu kararları (Güncellendi)

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Yaklaşık dört saat süren toplantının ardından Bakanlar Kurulu Sözcüsü Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararlarla ilgili açıklama yaptı.

Özersay, Maliye bürokratlarının Maliye Bakanı ile birlikte kabineye 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili detaylı bilgi verdiğini ve 2020 Bütçe Yasa Tasarısı’nın Bakanlar Kurulu’nca onaylandığını belirtti.

Bütçenin büyüklüğü itibarıyla yüzde 11.78’lik bir artış olduğunu kaydeden Özersay, 2020 Mali Yılı bütçesinin 8 milyar 814 milyon TL tutarında düzenlendiği bilgisini verdi.

2019 yılının bütçe açığının 851 milyon öngörüldüğünü hatırlatan Özersay, bu rakamın 197 milyon 723 bine düşürüldüğünü açıkladı.

Özersay, geçen yıl yapılan bütçede öngörülen 851 milyonluk açığın gerçekleşme itibarıyla yaklaşık 200 milyon civarında olacağını da belirtti.

Hükümetleri döneminde özellikle yerel gelirler ve tahsilatta önemli bir artış sağlandığını ifade eden Özersay, bunun özellikle mahalli gelirlerde olduğuna da işaret etti.

Personel giderlerinde ise son derece yüksek bir oranın söz konusu olduğunu söyleyen sözcü Özersay,bütçenin yüzde 78.68’inin bu giderlere ayrıldığını belirtti.

Özersay, polis yasasında bir takım değişiklikler yapılabilmesi ve Polis Genel Müdürlüğü, polis 1’inci yardımcılığı, 2’nci yardımcılığı gibi görevlere isimlerin bir prosedür sonucunda gelebilmesini sağlayacak olan ve polis teşkilatında bu sıkıntıların aşılması için Polis Yasası’nda Değişiklik Yasa Tasarısı’nın da ele alındığını kaydetti.

Polis Genel Müdürü’nün de Bakanlar Kurulu toplantısına katıldığını ifade eden Özersay, alınan bilgi ve yanıtlar sonucu ilgili yasa tasarısında bazı değişiklikler yaparak, tasarıyı onayladıklarını ve meclise sevk ettiklerini söyledi.

Özersay, Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçıları Birliği Yasa Tasarısı’nı da tartıştıklarını dile getirerek, bunun da onaylandığını belirtti.

İlgili yasa tasarısının, sektöre bir disiplin getirme maksadı ile hazırlandığını anlatan Kudret Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından araç kayıtlarında otomasyonla birlikte galerilerdeki araçların belirli kodlar ile Maliye Bakanlığı tarafından da izlenebilmesinin sağlanacağını, böylece vergi kayıplarının önüne geçilmiş olacağını söyledi.

Özersay, bu yolla kaçak satış yapılmasının engellenmiş olacağına işaret ederek, galerilerin Galeriler Birliği’ne üye olmaları koşulunun getirildiğini ve galeri açmak için polis siciline bakılacağını da kaydetti.

Kudret Özersay, bazı yabancıların taşınmaz mal satın alabilmelerini düzenlemek üzere bir takım onaylamalar yaptıklarını da belirtti.

Akaryakıt istasyonlarının niteliklerini düzenleyen bir tüzüğü de ele aldıklarını anlatan Özersay, bu tüzüğün gelecek hafta Bakanlar Kurulu’ndan geçeceğini, tüzükte akaryakıt istasyonlarına belirli bir standart getirileceğini anlattı.

Özersay tüzüğün; istasyonun minimum parsel büyüklüğü, anayola çıkış minimum cephe uzunluğu, kavşaklara olan mesafesi, iki akaryakıt istasyonu arasındaki minimum mesafe gibi bir takım kriterleri içereceğini ve akaryakıt istasyonlarını belli bir düzene koymayı sağlayacağını söyledi.

Milli Günleri Kutlama Komitesi’nin aldığı tavsiye nitelikli kararların da Bakanlar Kurulu’nca onaylandığını vurgulayan Özersay, Milli Günleri Kutlama ve Anma Tüzüğü’nün değiştirildiğini belirtti.

Buna göre; toplu katliam niteliğindeki Muratağa, Atlılar ve Sandallar ile Taşkent ve Ayvasıl şehitlerini anma törenlerinin artık devlet töreni kapsamında yer alacağını ifade eden Özersay, “Hem ülkemizde, hem dışarıda, hem de Güney Kıbrıs’ta toplu katliamların unutulmaması, hak edilen şekilde anılması ve kamuoyu gündeminde hak ettiği yeri bulması adına geçmişte de olduğu gibi Devlet Töreni niteliğinde olması düzenlemesine gidilmiştir” dedi.

Özersay son olarak, Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan başvuruların süresini 2 yıl daha uzatma kararı alındığını da dile getirerek, Aralık 2021’e kadar başvuru süresinin uzadığını sözlerine ekledi.