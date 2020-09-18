İşte CMIRS'ın anketinin detayları... 1. PARTİ değişti! Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turdan bitebilir...

CMIRS, Eylül 2020’de 500 kişi ile telefonda bir anket gerçekleştirdi. Kıbrıslıtürklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven ve mutluluk algısını ölçerek, bu oranların zaman içerisinde birbiriyle ilişkisi yanında yaşanılan gelişmelerden ne şekilde etkilendiğinin de gözlemlenmesinin hedeflendiği araştırmanın bulguları, Mine Yücel tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

CMIRS Direktörü Mine Yücel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çalışma kapsamında her zaman sorulan soruların yanısıra, birçok güncel konu ile ilgili sorular da sorulduğunu ve özellikle korona vakalarının yeniden artış gösterdiği bu dönemde toplumun ruh hali yanında ekonomik beklentilerin de oldukça kötümser bir hal aldığının gözlemlendiğini kaydetti.

Haziran’da gerçekleştirilen ankette toplum en önemli sorun olarak koronavirüsü daha sonra ise ekonomik sorunları sıraladığını kaydeden Yücel, Temmuz ayından itibaren karantinasız girişlerin başlaması ile ciddi oranda artış gösteren korona vakalarının, ekonomik sorunları da beraberinde getirdiğine işaret etti.

Toplumun yüzde 50’si sandığa gitmeyecek

Yücel, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili toplumun yüzde 50’sine yakınının sandığa gitmeme veya siyasete karşı bir kızgınlık belirtmiş olmasının düşündürücü olduğunu da ifade ederek, seçime bir aydan az bir süre kala, Mustafa Akıncı’nın yeniden seçilebileceğinin görüldüğünü kaydetti.

Genel sonuçlar

Katılımcıların 88.26%sı ülkede işlerin yanlış bir yönde gittiğini belirtmiştir. Genel olarak katılımcıların ülkenin ekonomik durumu ve geleceği hakkındaki beklentileri oldukça kötüdür. Katılımcıların 85.35%i ülke ekonomisinin gelecek 2 sene içerisinde daha kötü olacağını düşünmektedir. 9.83% ülke ekonomisinin 2 sene içerisinde ayni kalacağını, 4.81% ise daha iyiye gideceğini öngörmektedir.

Katılımcıların 62.19%u önümüzdeki 2 sene içerisinde kendi şahsi ekonomik durumunun daha kötü olacağını düşünmektedir. Buna karşılık 32.44% ayni kalacağını, 5.37% ise daha iyi olacağını öngörmektedir.

Mutluluk

Eylül ayında mutluluk oranında ciddi bir düşüş gözlemlenmiştir. Korona dönemindeki kısıtlamaların kaldırılması ve korona ile ilgili kaygının azalmış olması sonrasında 1 Temmuz itibarı ile karantinasız girişlerle birlikte yeniden korona vakalarının artmış olması mutluluk oranlarında ciddi bir düşüşe yol açmıştır. Nisan ayında 5.20, Mayıs ayında 5.64, Haziranda ise 6.71 olan mutluluk ortalaması Eylül ayında 5.95e gerilemiştir.

Katılımcıların %58.6’sı son bir hafta içerisinde kendini sıkca endişeli hissettiğini belirtmiştir. % 38.4 olan son bir hafta içerisinde kendini umutlu hissetmeyenlerin oranı ise düşündürücüdür. Katılımcıların %46.8 i son bir hafta içerisinde geleceğe pek de güvenle bakamadığını belirtmiştir ki bu da toplumun ruh halini göstermesi açısından önemli bir veridir. Katılımcıların 40.2%si Doğu Akdeniz’deki gerginlik konusunda endişeli olduğunu belirtmiştir.

Siyasi Durum

Sürekli sorduğumuz sorulardan bir tanesi olan kurumlara güvende birinciliği yine Ombudsman almıştır. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise en güvenilir siyasi olarak yerini korumuştur.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi

11 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vereceksiniz sorusunu katılımcıların %22.6’sı cevapsız bırakırken, %14.6’sı kararsız olduğunu ifade etmiş %15.8’i ise oy vermeyi düşünmediğini belirtmiştir. Sonuçlar bu yönden oldukça düşündürücüdür. Yüzdeliklere baktığımız zaman ise Mustafa Akıncı’nın %23.6 ile yarışı ciddi bir farkla önde götürdüğünü, ikinci sıradaki Ersin Tatar (%10.8) ile üçüncü sıradaki Tufan Erhürman (%9.2) arasındaki farkın da kapanmakta olduğunu görmekteyiz.

Toplamda 53%lük cevap vermeyen kesimin oyları dağıtıldığı zaman ise seçimin ilk turda bitme olasılığı da belirmektedir.

Adayların Kıbrıs Sorunu, AB ile İlişkiler, İç Meseleler, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlik ve Hakla ilişkiler konularında en başarılı handi aday olur değerlendirilmesinde her başlık altında Mustafa Akıncı’nın kendisine duyulan güven oranı ile tutarlı olarak en yüksek puanları aldığı gözlemlenmiştir.

Siyasi partilere güven 5 üzerinden 2.1 alırken önümüzdeki Pazar seçimler olsa hangi partiye oy verirdiniz sorusuna %28.2 oranında oy kullanmazdım cevabı verilmiştir.

Katılımcıların yarısı hükümete güvenmediğini belirtirken, Koronavirüs ile mücadelede %78’i Hükümeti başarısız bulduğunu belirtmiştir. Ana muhalefet partisi CTP’nin bu dönemde oy oranını artırdığı gözlemlenmiştir. Hükümetteki iki parti UBP-HP’nin oy oranlarında ciddi kayıplar ortaya çıkmıştır.