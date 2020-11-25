İşte CTP'nin partilere sunduğu 8 maddelik öneriler...

Sağlık alanında bir kriz masası kurulması. Bu komite eylem planı hazırlayacak

Ekonomide krizi masası. Tüm yapıların dahil olacağı bir kriz masası. Krizden çıkış planlarını yapacak bir masa oalcak bu .

Seçim yasasındaki gerekli değişikliklerin yapılmadı

Kamuya her türlü istihdamda geçiciler dahil münhal koşullarının ve fırsat eşitliği sağlayan koşulların yasada belirlenmesi

Kamu reformunun bazı maddelerini yürürülüğe koymak. Müdürlük mevkinin 3'lü kararnameden çıkaralım. Kurumsal hafızayı koruyalım

Vatandaşlık ve Beyaz kimlikle ilgili çalışmalar tamamlasın, kriterlere bağlansın

10 gün içinde hükümet mali tabloyu şeffaf bir şekilde açıklasın topluma

Erhürman tüm partilerin bu ilkelerde hem fikir olduğunu da açıkladı.

İçinde teknokrtaların da olduğu en geniş tabanlı hükümet modelini partilere sunduk.