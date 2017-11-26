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İşte DP'nin aday sıralaması

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İşte DP'nin aday sıralaması
İşte DP'nin aday sıralaması

Demokrat Parti’nin dün Lefkoşa Elysium’da gerçekleştirdiği milletvekili aday sıralama seçimi sonuçları açıklandı. 1124 Demokrat Parti üye ve delegesinin oy kullandığı seçimlerde tüm bölge adaylarına oranla en yüksek oyu 831 oy ile Fikri Ataoğlu aldı. 

Lefkoşa

  1. Serdar Denktaş
  2. Eda Çelik Yıldırım 688
  3. Mert Taşkın (KONTENJAN)
  4. Tigin Kişmir 638
  5. Okyay Sadıkoğlu (KONTENJAN)
  6. Nihal Sofu 610
  7. Sedat Hacımehmet (KONTENJAN)
  8. Ali Tunçtaşlı 608
  9. İpek Kabidan 556
  10. Hasan Tosunoğlu 551
  11. Abdullah Aktolgalı 533
  12. Mehmet Burçaklı 424
  13. Tankut Rıfkı 420
  14. Nevzat Nevzat 415
  15. Hüseyin Akcan 375
  16. Servet Dinççetin 356

Mağusa

  1. Fikri Ataoğlu 831
  2. Afet Özcafet (KONTENJAN)
  3. Azmiye Yınal 624
  4. Banu Kuman 559
  5. Hamide Çelik 532
  6. Sultan Vural Çatalkaya 531
  7. Kenan Akın 508
  8. Tuncay Seymen 488
  9. Şevket Şenbülbül 481
  10. Ertan Kaygan 476
  11. Ali Anıl Yüce 466
  12. Elif İlgün 422
  13. Erol Karakış 250

Girne

  1. Hande Kayasal 710
  2. Koral Çağman (KONTENJAN)
  3. Anıl Kaya 575
  4. Cem İbrahim Hocaoğlu (KONTENJAN)
  5. Gülşen Çataloğlu 526
  6. Aslı Babayiğit Cansız 513
  7. Ender Erler Çabuker 488
  8. Altan Karaçay 484
  9. Enver Hoca 465
  10. Murat Erdoğan 363

İskele

  1. Şirin Zaimağaoğlu 608
  2. Turgut Ceyda (KONTENJAN)
  3. Halil Talaykurt 602
  4. Hüseyin Çebi 503
  5. İsmail Özkurt 270

Güzelyurt

  1. Çelebi Ilık 569
  2. Meral Karafistan (KONTENJAN)
  3. İsmet Esenyel 287
  4. Türker Yiğitcan 167

Lefke

  1. Ersin Doğaç 573
  2. Rahme Öğütveren 457
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