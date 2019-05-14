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İşte evde tavuk iskender yapmanın püf noktaları

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Tavuk iskender nasıl yapılır bol soslu hayır diyemeyeceğiniz lezzet!
İşte evde tavuk iskender yapmanın püf noktaları

Evde yapabileceğiniz bir tarif daha hazırladık! Yapılışı her ne kadar zorlayıcı gibi görünse de pratik bir şekilde şip şak bir şekilde yapabileceğiniz tavuklu iskender yapmayı deneyebilirsiniz. Tadına doyamayacağınız tavuk iskenderi evde yapmanın en kolay yollarını elmaelma.com olarak bir araya getirdik! Sizde evde akşam sofralarınıza dahil edebileceğiniz soslu tavuk iskender yapmak için hazırlıklara başlayabilirsiniz! İşte ihtiyacınız olanlar...

Malzemeler; 4 adet tavuk göğsü, 2 yemek kaşığı salça, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet kuru soğan, 1 tutam maydanoz, 1 tutam kekik, 1 tutam karabiber, 1 tutam tuz, 1 tutam toz kırmızı biber, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 adet közlenmiş biber,
1 adet domates, 3 yemek kaşığı yoğurt, 2 dilim bayat ekmek, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı domates salçası yaterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; 2 adet tavuk göğsünü, ince ince enine, biftek şeklinde kesin.
Kalan 2 adet tavuk göğsünü bir bıçakla ince ince doğrayın ya da robota atarak kıyma haline getirin. Bir kasede salça ile yoğurdu güzelce karıştırın ve içerisine baharatları da ekleyerek tekrar karıştırın.

Kıyma haline getirdiğiniz tavukları ince ince doğradığınız maydanoz ve kuru soğanlarla harmanlayın. Streç filmi tezgaha genişçe yayın. Biftek şeklinde kestiğiniz bir parça tavuk göğsünü, streç filmin üstüne yerleştirin ve üstüne hazırladığınız yoğurtlu sostan sürün Onun üstünü de hazırladığınız soğanlı karışımla kaplayın. Üstüne tekrar biftek şeklinde kestiğiniz tavuklardan koyun ve tüm malzemeler bitene dek aynı işlemleri tekrarlayın.

Streç filme sıkı sıkı sarın ve buzluğa kaldırın. Ertesi gün tavuğunuzu buzluktan alın ve biraz çözülmesini bekledikten sonra streç filmi sıyırıp ince ince dilimleyin.
Yağ koyduğunuz tavada, dilimlediğiniz tavukları güzelce pişirin, yaklaşık 15 dakika. Bir servis tabağına doğradığınız bayat ekmekleri alın ve üstüne güzelce pişmiş olan tavuklarınızı serpiştirin. Ayrı bir tavada tereyağını kızdırın ve salçayı güzelce kavurduktan sonra servis tabağına aldığınız tavukların üstüne gezdirin. Yanına yoğurt, közlenmiş biberle ve dilimlenmiş domates ile süsledikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

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